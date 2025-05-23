中市府攜手安藤忠雄、聯聚建設 台灣首座童書之森動工

由建築大師安藤忠雄設計的國際級圖書館「童書之森．台中」，23日舉行隆重且溫馨的開工動土典禮，這座嶄新的文化地標，選址於台中秋紅谷生態公園旁，由普立茲克獎得主安藤忠雄親自規劃設計，忠泰建設安排促成，台中市政府、聯聚建設支持興建，不但是台灣第一座，同時也是日本以外第一座童書之森。

今天的動土典禮，由台中市長盧秀燕、聯聚建設創辦人江韋侖、忠泰建設副董事長李彥良，以及相關單位代表一同主持，建築大師安藤忠雄也透過視訊遠洋連線，分享對於這座未來書屋的期許。

盧秀燕開場致詞時，分享「童書之森．台中」的緣起，四年前於新聞報導中，得知高齡80歲的安藤建築師，提到有心為台灣設計一座兒童圖書館，市府隨即展開洽談，透過忠泰建設取得聯繫，爭取讓這座日本以外，首座童書之森選址於台中，促成這場跨國文化合作盛事。

由於是安藤建築師的生涯代表作，安藤忠雄除了親自參與選址，對於工程也提出許多要求，盧秀燕特別感謝全力支持興建工程的聯聚建設創辦人江韋侖，在施工品質獲得安藤忠雄建築師的肯定與信任，等於是獲得國際的認可。

盧秀燕相信結合安藤忠雄建築師的設計理念，與在地企業聯聚建設的實踐力，童書之森將成為讓孩子在閱讀中快樂成長的文化地標。

安藤忠雄透過視訊遠洋連線分享，這座兒童圖書館以「為未來孵的蛋」為設計概念，通過被森林包覆的橢圓形建築空間象徵地球，思考建築、自然與人類之間的平衡，期盼為孩子創造孵化夢想的閱讀空間。

安藤忠雄也分享，未來不只是依賴AI的時代，隨著地球人口成長到90億，孩子們需要獨立判斷與思考的能力，如何從書本裡面找到所需的知識很重要。透過這座猶如書本森林的建築，安藤忠雄希望讓孩子們自由穿梭在光影與微風間，與書本相遇，為孩子提供一個啟發創意、涵養知識的環境，讓台中成為一個有未來、有夢想的城市。

江韋侖感謝盧秀燕市長的愛心與決心，以及台中市府各單位共同的付出，𤔡孩子們開啟創造想像力的起點。也特別向安藤忠雄致敬，願意為下一代打造世代傳承的快樂學習生活空間。

「未來孩子們在童書之森的歡樂聲，會是我們台中市民共同的幸福」江韋侖直言，圖書館工程不是一件容易的事情，勉勵大家全力以赴，落實安藤忠雄的設計，並向所有參與執行的團隊與夥伴致謝，期許童書之成為一座美好兒童圖書館及漂亮種子森林，讓孩子自由奔跑、自在閱讀、自然永續的建築地標。

盧秀燕特別邀請開場時帶來朝氣演出的大同、惠文國小學童們，一同拿起象徵工程順利的金鏟，宣布「童書之森」正式動工。

盧秀燕強調，這是屬於孩子們的圖書館，更應讓孩子參與其中、親身感受這份期待的實現。值得一提的是，台中市政府與聯聚文教基金會在開工典禮前，已邀請了超過200位台中學童參與圖書館工程圍籬彩繪活動。

來自大同、惠文、惠來三所國小的孩子們，將對未來閱讀空間的想像，化作繽紛創作，展現在長達72公尺的施工圍籬上。對此，安藤忠雄在看到孩子們熱情參與的影片後，也受感動表示「我們一定要努力不辜負孩子的期待。」

「童書之森・台中」以森林包覆的橢圓形建築為主要特色，並採用安藤忠雄代表性的清水模為主要的工法材料，打造環繞式書牆，引入自然光線，豐富孩子們的空間體驗。

近年來，台中積極與世界級建築大師合作，一座座嶄新地標逐步成形，為城市注入文化能量。從甫動工的「童書之森・台中」，由安藤忠雄操刀設計，到融合圖書館與美術館機能、由妹島和世打造的「台中綠美圖」，皆展現公共建設在建築美學上的突破。

不僅如此，聯聚建設也深度參與城市美學的推動，攜手日本建築大師隈研吾推出其生涯代表作，更與義大利傳奇建築師Antonio Citterio領軍的ACPV Architects合作，打造一系列具國際視野的建築新作。

當公部門與民間企業共同關注建築的城市脈絡與美學，台中的天際線也逐漸呈現出一座國際城市應有的文化厚度。

江韋侖指出，聯聚建設長期關注的不只是建築美學，更深耕城市人文內涵。透過聯聚文教基金會策劃「城市稻田」回溯土地記憶，舉辦美感市集、清音會音樂等活動，廣邀市民共同參與，豐富台中的生活美學。