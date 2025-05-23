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中市府攜手日建築師安藤忠雄 打造童書之森圖書館

中央社／ 台中23日電

台中市政府攜手日本建築師安藤忠雄打造的「童書之森．台中」兒童圖書館今天動土，台中市長盧秀燕表示，這是日本之外東亞第1座，很高興將這座世界級的兒童圖書館留在台中。

由安藤忠雄設計的「童書之森．台中」，選址於西屯區秋紅谷旁，今天舉行動土典禮，聯聚建設董事長江韋侖、忠泰建設副董事長李彥良、盧秀燕等出席，安藤忠雄也透過視訊連線在會中致詞，預計於明年底完工。

盧秀燕表示，4年前她透過報導得知安藤忠雄願為台灣免費設計一座兒童圖書館，積極爭取促成跨國合作，市府全力配合安藤忠雄選址、設計尊重、民間捐建等要求，最終成功促成「童書之森」落腳台中，象徵台中文化能量的再進化，這是日本海外東亞第1座的「童書之森」。

台中市文化局說明，「童書之森．台中」由忠泰建設協助設計溝通、聯聚建設負責興建，展現公私協力、文化共築的典範。盧秀燕特別感謝安藤忠雄的信任，也感謝李彥良、江韋侖及市府團隊的全力推動。

安藤忠雄指出，「童書之森」要給小孩子準備的，是要告訴他們，已經不是單單只有AI的時代，接下來整個地球的人口會成長到將近90億，在這麼密集的、高壓力的環境中，小朋友一定要有自己判斷及生存的能力，不是靠AI而已，也要靠自己去找到自己最想要的獨到知識，從書文裡面去獲得。

台中市文化局指出，安藤忠雄延續日本「青蘋果之心」童話森林精神，以「未來之卵」為設計概念，透過被森林包覆的橢圓形建築，象徵孩子無限的創造力與可能性，為台灣打造一座從幼童視角出發的兒童圖書館，除了日本已完工的4座童書之森外，這是東亞地區的第1座，預計明年底完工後，可望成世界級文化地標在台中。

童書 日本 安藤忠雄

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