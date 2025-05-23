逆境仍繼續邁向夢想 彰化自由車女將游佩璇獲2025總統教育獎

彰化縣大村國中自由車選手游佩璇的競賽表現優異，練自由車吃苦耐勞，求學主動要求教師補強學科，在家要當媽媽的最強補位，不抱怨又樂觀上進的精神，榮獲2025總統教育獎；今她表示，將升學高中體育班繼續邁向自由車競賽高峰。

游佩璇原是田徑選手，國一下學期自由車校隊出賽人員不足，臨時借將，游佩璇第二天就以自由車選手參賽，在過彎狹窄道路沒減速的快速順利通過，被教練發現練一天就有一個月的水準，有很自由車運動天賦，就把她加為正式隊員，國二即拿下全中運自由車項目的競輪與兩公里的銅牌。

游佩璇去年全中運嶄露頭角卻申請退隊，學校深入了解才知她父親健康狀況不好，打零工，大姊車禍休養、三名弟妹就讀國小，最小弟弟兩歲，包括高齡阿嬤一家八口都靠游佩璇的媽媽在食品工廠工作撫養，家務人手不夠，放學回家後的游佩璇要做家事、照顧弟妹。除了家務，自由車專業中長襪一雙8千元，其餘配備也價格不菲，游佩璇無力負擔。

校長賴良柱找到社會資源支持，導師葉鳳玉、教練蔡韶宇等師長鼓勵游佩璇一定要發揮體育專長練下去。葉鳳玉指出，游佩璇每天需投入大量時間進行專業訓練，從未輕忽學科，主動請求國文教師提供額外試卷練習以因應模擬考，也認真完成數學教師補充的作業，並常追問還有什麼需要加強，「以勤補拙」的堅持得到各科教師稱讚。

教練蔡韶宇說，自由車隊常用男生的表現激發帶動女生，游佩璇把自己放在和男生一樣的高壓力、高張力環境裡，體能達極限狀態也從不輕易放掉，摔車受傷仍練習到最後一刻，把「自己逼死」的韌性和耐力讓男選手都自嘆弗如。

游佩璇是音樂小老師、圖書館志工，認真盡責，深獲師長肯定。校長賴良柱表示，身為教育工作者應創造舞台，讓孩子來扮演最適合的角色，看到希望並知道要往哪裡走；游佩璇是他擔任校長任內的第三名總統教育獎得獎學生，他很高興游佩璇不負眾望，為自己也為學校爭取榮耀。 彰化縣大村國中自由車選手游佩璇到公路練習的情形。圖／大村國中提供

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