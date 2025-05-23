逆境仍繼續邁向夢想 彰化自由車女將游佩璇獲2025總統教育獎
彰化縣大村國中自由車選手游佩璇的競賽表現優異，練自由車吃苦耐勞，求學主動要求教師補強學科，在家要當媽媽的最強補位，不抱怨又樂觀上進的精神，榮獲2025總統教育獎；今她表示，將升學高中體育班繼續邁向自由車競賽高峰。
游佩璇原是田徑選手，國一下學期自由車校隊出賽人員不足，臨時借將，游佩璇第二天就以自由車選手參賽，在過彎狹窄道路沒減速的快速順利通過，被教練發現練一天就有一個月的水準，有很自由車運動天賦，就把她加為正式隊員，國二即拿下全中運自由車項目的競輪與兩公里的銅牌。
游佩璇去年全中運嶄露頭角卻申請退隊，學校深入了解才知她父親健康狀況不好，打零工，大姊車禍休養、三名弟妹就讀國小，最小弟弟兩歲，包括高齡阿嬤一家八口都靠游佩璇的媽媽在食品工廠工作撫養，家務人手不夠，放學回家後的游佩璇要做家事、照顧弟妹。除了家務，自由車專業中長襪一雙8千元，其餘配備也價格不菲，游佩璇無力負擔。
校長賴良柱找到社會資源支持，導師葉鳳玉、教練蔡韶宇等師長鼓勵游佩璇一定要發揮體育專長練下去。葉鳳玉指出，游佩璇每天需投入大量時間進行專業訓練，從未輕忽學科，主動請求國文教師提供額外試卷練習以因應模擬考，也認真完成數學教師補充的作業，並常追問還有什麼需要加強，「以勤補拙」的堅持得到各科教師稱讚。
教練蔡韶宇說，自由車隊常用男生的表現激發帶動女生，游佩璇把自己放在和男生一樣的高壓力、高張力環境裡，體能達極限狀態也從不輕易放掉，摔車受傷仍練習到最後一刻，把「自己逼死」的韌性和耐力讓男選手都自嘆弗如。
游佩璇是音樂小老師、圖書館志工，認真盡責，深獲師長肯定。校長賴良柱表示，身為教育工作者應創造舞台，讓孩子來扮演最適合的角色，看到希望並知道要往哪裡走；游佩璇是他擔任校長任內的第三名總統教育獎得獎學生，他很高興游佩璇不負眾望，為自己也為學校爭取榮耀。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言