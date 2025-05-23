南投名間鄉垃圾山又失火 居民戴口罩在惡臭濃煙中過夜

南投名間鄉的「垃圾山」再度冒火，昨天下午氣溫飆破33度，逾3萬噸的垃圾場自燃，黑煙伴隨惡臭擴散，讓居民苦不堪。消防人員緊急灌救，火勢直到晚間10時才撲滅，讓居民在惡臭中過夜，怨聲載道。

名間垃圾場在2021年、2024年皆發生火警，這次是4年內第三度失火。名間鄉代會主席吳金樹與多位代表到場關切，代表陳宏明說，每年夏天垃圾場就火警，居民戴口罩熬夜，到底什麼時候才能解決垃圾堆置問題。

昨天下午火警發生，田仔村、東湖村、新街村等下風處受影響，濃煙甚至飄散至南投市與中寮鄉，讓居民被迫「關窗防毒」。晚間7時，新街村一處電箱爆炸故障，造成530戶停電。居民待在屋內如烤箱，到了戶外又滿鼻惡臭，又臭又熱相當難過。

南投縣環保局說，垃圾場火勢於晚間8時多控制，並派挖土機挖開垃圾層，避免沼氣積聚造成復燃。初步研判可能因垃圾分類不良，夾雜乾電池、壓縮罐等易燃物發生閃燃，將向環境部爭取補助，在垃圾場加設消防設施。

南投縣內並無焚化爐，垃圾須委外處理。環保局坦言，每年春節前後外縣市焚化廠停止收件，加上今年春節垃圾遲至4月底才清運，造成全縣垃圾場堆積高達27萬公噸，形成惡性循環。