景氣差社會湧愛心 彰化家扶端午募愛心粽今突破萬顆

物價節節攀升，中型香菇肉粽每顆售價50元，端午吃肉粽過節對弱勢家庭是一筆負擔，彰化家扶中心今收到花壇鄉企業家洪添進夫婦的2千顆肉粽，截至今日，彰化家扶已收到1萬122顆粽子，對社會充滿愛心「足感心」。

洪添進夫婦支付10萬元，委託88歲包粽專家章秀貞製作香菇肉粽，費時一周包2千顆粽子，今送到彰化家扶員林服務處，社工通知南彰化8鄉鎮市1千戶的受扶助家庭今下午、明上班時間到員林領粽。

肉粽上午送到彰化家扶員林服務處，十多戶捷足先登，洪添進、杏林愛心慈善會長洪惠君、員林市代理市長賴致富等人，餵幼童吃粽子，有的幼童胃口好一口接一口，讓餵粽子的賴致富很有成就感，笑得合不攏嘴。

泰豐實業董事長、彰化玄門山恩主護道會副總會長洪添進說，他和妻子長年關注社會公益，曾捐物資、白米和年菜基金給彰化家扶，今年想到景氣不好，改捐肉粽紓解弱勢家庭購買端午粽子的經濟壓力。他強調不是做慈善，是希望慈善引入品格教育，受幫助的孩子能培養慈悲心、愛心、愛心，懂得知恩圖報，對社會產生善的循環力量。