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景氣差社會湧愛心 彰化家扶端午募愛心粽今突破萬顆

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣花壇企業家洪添進捐款10萬元委託包粽送家扶中心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣花壇企業家洪添進捐款10萬元委託包粽送家扶中心。記者簡慧珍／攝影

物價節節攀升，中型香菇肉粽每顆售價50元，端午吃肉粽過節對弱勢家庭是一筆負擔，彰化家扶中心今收到花壇鄉企業家洪添進夫婦的2千顆肉粽，截至今日，彰化家扶已收到1萬122顆粽子，對社會充滿愛心「足感心」。

洪添進夫婦支付10萬元，委託88歲包粽專家章秀貞製作香菇肉粽，費時一周包2千顆粽子，今送到彰化家扶員林服務處，社工通知南彰化8鄉鎮市1千戶的受扶助家庭今下午、明上班時間到員林領粽。

肉粽上午送到彰化家扶員林服務處，十多戶捷足先登，洪添進、杏林愛心慈善會長洪惠君、員林市代理市長賴致富等人，餵幼童吃粽子，有的幼童胃口好一口接一口，讓餵粽子的賴致富很有成就感，笑得合不攏嘴。

泰豐實業董事長、彰化玄門山恩主護道會副總會長洪添進說，他和妻子長年關注社會公益，曾捐物資、白米和年菜基金給彰化家扶，今年想到景氣不好，改捐肉粽紓解弱勢家庭購買端午粽子的經濟壓力。他強調不是做慈善，是希望慈善引入品格教育，受幫助的孩子能培養慈悲心、愛心、愛心，懂得知恩圖報，對社會產生善的循環力量。

彰化家扶主任王震光表示，彰化家扶今年端午節募集愛心粽活動，終於突破萬顆大關，累計1萬0122顆，除了泰豐實業董事長洪添進，員林杏林慈善會會長洪惠君代表慈善會現場捐款1萬元，為弱勢家庭送上節日的祝福與溫暖。

端午節前夕，彰化家扶今收到2千顆粽子，幼童來吃粽。記者簡慧珍／攝影
端午節前夕，彰化家扶今收到2千顆粽子，幼童來吃粽。記者簡慧珍／攝影

粽子 愛心 彰化

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