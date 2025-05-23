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8鄉鎮共有土地 北斗攤販市場改建 7地主願出售

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣北斗攤販市場老舊，鎮公所擬改建為新市場大樓，因土地是8鄉鎮共有，正洽談其他鄉鎮買回 。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗攤販市場老舊，鎮公所擬改建為新市場大樓，因土地是8鄉鎮共有，正洽談其他鄉鎮買回 。記者簡慧珍／攝影

日治時期彰化縣北斗郡範圍涵蓋現今8鄉鎮，共有的北斗鎮公有攤販市場土地，鎮公所想拆建翻新攤販市場，逐一拜訪其餘7鄉鎮洽談買回土地事宜，初步獲同意計價方式採公告現值加4成，實際價格由各鄉鎮計算。

北斗郡包括北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉，8鄉鎮共有土地幾乎集中北斗鎮東北區域的北斗神社舊址一帶，北斗鎮公所拆除違建開闢玄璣公園的土地，就是8鄉鎮市共有，因鎮公所做的是公共建設，可向各鄉鎮申請無償撥用。

北斗公有攤販市場分為果菜市場、小吃市場、零售市場，總面積0.99公頃，建物老舊，尤其斗苑路一段的傳統攤販採光差、地面常潮濕、空氣充斥各種生食氣味。市公所認為傳統市場逐漸流失客群，再不改善恐被淘汰，就計畫拆除改建新市場大樓，卻因土地是8鄉鎮公所共有，需逐一溝通。

北斗鎮公所有意價購市場土地，逐一拜託其他7鄉鎮地主，認為這麼多年過去，名下土地對於本身鄉鎮的使用率等於0，賣給北斗鎮公所整建既不浪費土地，又有多一點收入，因此初步同意出售，大多要求北斗鎮公所按公告現值加四成買地，也有希望參考市價。

縣府表示，公有地若作為學校、道路等用途，公部門之間可申請無償撥用，北斗鎮市場是市場用地，鎮公所應申請無償撥用，購入價格為公告現值加4成，各鄉鎮公所可成立審議委員會審查地價是否合理，若沒地價審議委員會，可參考縣政府地價審議標準辦理。

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