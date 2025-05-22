南投萌寵馬拉松7月開跑...可愛動物集結站台 縣長瘋狂

為營造寵物友善城市，南投縣第一屆萌寵馬拉松將於7月13日（六）開跑，縣長許淑華今與可愛萌寵現身為活動宣傳，她表示，萌寵馬拉松不僅是運動賽事，更是一場跨越物種、結合文化與療癒，提供毛孩家庭旅遊與運動兼具的新選擇。

南投縣長許淑華指出，南投致力成為宜居、寵物友善城市，縣府將寵物、運動、在地文化結合，於今年暑假與日月町複合式商場攜手合作舉辦「萌寵馬拉松」，讓飼主能帶著毛孩等寵物參賽，所有年齡層的民眾及親子家庭一起來萌力奔跑。

日月町複合式商場董事長洪乙彥說，日月町自開幕以來，就是親子與寵物友善指標，也以此生活風格來規畫萌寵馬拉松，屆時活動現場不只跑步，也集結「有益帖」、「大雪山農場」、「舞葉草堂」與「日月本家」等在地品牌舉辦萌寵小農市集。

日月町複合式商場則表示，為鼓勵全民參與推出超值好康，凡報名即可獲得市值2680元的參賽禮包，10人以上團體報名再送超人氣「Usagyuuun小突兔聯名帽」，6月6日報名截止日前至該商場現場報名，限量加碼「WIRED CAFE早午餐乙份」。