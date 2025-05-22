快訊

Andy老師向法院申請查帳成功 家寧預告今晚6時「公開真相」

日職／新庄剛志夢幻劇本難產 古林睿煬首球挨轟、1局投23球

違反詐防條例！Meta遭重罰100萬元 數發部曝原因

科博館丹尼索瓦人到台灣特展 見證古人類演化地圖

中央社／ 台中22日電

國立自然科學博物館推出「丹尼索瓦人到台灣」特展，展示「澎湖原人」真品化石並證實此為1名男性的丹尼索瓦人的下顎骨，帶領民眾一窺澎湖水道海底塵封已久的古老人類之謎。

科博館今天在第一微型特展室推出「丹尼索瓦人到台灣」，展期至7月20日止。走入展場即可看見「丹尼索瓦人模型」。策展人、科博館地質學組研究員張鈞翔分享，「丹尼索瓦人模型」由館內地質學組技術員游書桓塑造，耗時1個多月，以科學研究為基礎，融合雕塑藝術，生動呈現這名史前人類的體貌特徵。

他說，根據現有的右下顎骨及科學考據，這名丹尼索瓦人為年輕男性，下顎骨寬大粗壯，臼齒體積大，嘴部結構厚實強健，擁有發達的咀嚼肌與斜方肌。

張鈞翔提到，澎湖原人下顎骨化石研究，花費10多年時間，結合多名國內外學者合作，最終透過骨骼與牙齒殘存的古蛋白質分析，確認澎湖原人就是男性的丹尼索瓦人，為古人類的演化支系添上一筆重要紀錄。

「丹尼索瓦人到台灣」特展展出「來自海底的化石瑰寶」、「從澎湖1號說起」、「揭露丹尼索瓦人的證據」、「古蛋白質的新工具」。展場佈置澎湖水道漁船打撈模擬場景，還原化石經過底拖網作業從海底重見天日的過程，搭配傳統漁網及漁船底拖影像實錄，引領觀眾感受撈出化石的驚奇時刻。

策展團隊展出同樣從澎湖水道打撈上岸的鹿角與象牙化石，化石表面可見明顯的人為砍痕，顯示當時的澎湖原人與相伴相生的動物群已有密切互動，這些痕跡可能來自偶發的狩獵行為，也可能反映出人們當時已具備利用動物資源的知識與技術。

科博館長黃文山表示，這項突破性研究，重寫人類演化地圖，更讓台灣在國際古生物研究領域發光發熱，今年4月躍上國際期刊「Science」。

研究團隊持續透過這些珍貴材料，逐步解開丹尼索瓦人到台灣的生態環境適應與演化之謎。科博館文教基金會董事長李家維指出，期盼學界盡快啟動跨國整合型研究計畫，重建末次冰期丹尼索瓦人眼中的台灣樣貌。

澎湖 國立自然科學博物館 化石

延伸閱讀

淡水河漂年約50歲男屍 警消打撈上岸調查中

高雄愛河男浮屍查出身分 死者妹接警通知才知兄已身亡

澎湖化石館開幕 展出國寶級潘氏澎湖鱷化石

好讀周報／日本首個恐龍學系！地質研究理想地 學生可參與化石挖掘

相關新聞

彰化唯一8鄉鎮共有攤販市場要改建 7鄉鎮傾向同意賣地

日治時期彰化縣北斗郡面積涵蓋現今8鄉鎮，這8鄉鎮共有北斗鎮公有攤販市場土地，北斗鎮公所想拆建翻新攤販市場，逐一拜訪其餘7...

再寫古墓傳奇！彰化市「七壙」遊客中心預定明年10月完工

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會的「七壙」古墓，相傳有200年歷史，除驚悚靈異故事外，大家樂風行時，很多樂迷瘋狂前往「...

全民票選10大需改善人行道 台中8路段上榜...烏日「這路段」奪冠

內政部國土署推出街道醫生計畫，讓民眾網路票選全台10大最需改善人行道，結果顯示前10名中台中市就占了8處路段，且前4名都...

影／台中食農派對展示蜂群 民眾瞪大眼看「她」下蛋

台中市農會今天在陽明市政大樓舉辦「台中好農，食農派對台中市食農教育創新整合行銷記者會」，現場展出許多農會的食農教育內容，...

台中和平裡冷部落小黑熊雕像失竊 警方迅速尋回部落吉祥物

台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術品，日前驚傳失竊，台中市和平警分局調閱監視器畫面，查訪許多可疑線...

支持台灣藍莓...台中水保樂園草悟道周末登場 展現中苗農特產

農業部水保署台中分署將於5月24日、25日在台中草悟道舉辦「台中水保樂園」活動，以藍莓為主軸，結合台中與苗栗在地農特產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。