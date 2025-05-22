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萌寵馬拉松7/13南投埔里登場 比快更秀可愛

中央社／ 南投縣22日電

首屆「萌寵馬拉松」7月13日上午7時在埔里鎮登場，邀遊客牽起「毛孩」、抱著「貓星人」等可愛寵物下場奔跑，不只比快，更展現「寵物療癒美學」，當天還有「萌寵小農市集」。

結合寵物、運動、在地文化，埔里鎮日月町複合式商場7月13日主辦首屆「萌寵馬拉松」，里程總長2.2公里，由主人帶著寵物下場，業者今天下午在南投縣政府對外宣傳，現場聚集犬隻、鸚鵡、貓、烏龜等寵物，南投縣長許淑華、日月町董事長洪乙彥等人邀民眾參加。

許淑華接受媒體聯訪表示，位於埔里交流道下的日月町商場去年開幕後帶動很多人潮，成為埔里、日月潭觀光新景點，業者舉辦趣味活動讓遊客帶自己心愛寵物來遊玩；縣府30日至6月8日在埔里福興溫泉園區舉辦南投巧克力咖啡節，也規劃區域歡迎遊客帶寵物奔跑。

洪乙彥表示，日月町身為南投觀光亮點之一，開幕以來即定位為親子與寵物友善商場，此次舉辦「萌寵馬拉松」，不僅是一場運動，更是一場生活風格提案，成為毛孩奔跑、放電快樂天地，也讓更多家庭享受一場結合運動、旅遊、購物、在地農產的優質體驗。

馬拉松 寵物

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