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再寫古墓傳奇！彰化市「七壙」遊客中心預定明年10月完工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市「七壙古墓」位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，縣府完成鋪面及標線標識改善，並提高整體道路交通安全環境。圖／工務處提供
彰化市「七壙古墓」位於八卦山寶山、環山和虎崗路交會路口，縣府完成鋪面及標線標識改善，並提高整體道路交通安全環境。圖／工務處提供

彰化市八卦山寶山、環山和虎崗路交會的「七壙」古墓，相傳有200年歷史，除驚悚靈異故事外，大家樂風行時，很多樂迷瘋狂前往「逼明牌」，由於位置優越，彰化市公所規畫興建「七壙遊客中心」，卻歷經8次流標，近日才完成發包，市長林世賢說，最快明年10月完工，再寫「七壙古墓」傳奇。

「七壙古墓」隨著大家樂沒落而沈寂，平時仍有民眾前往泡茶聊天，周邊又有熱門的三清宮步道，加上土雞城、素食餐廳林立，還自行車驛站，「七壙」逐漸成為旅遊景點，市公所因此規畫興建「七壙遊客中心」，讓「七壙」不再森冷恐怖，逐漸成為旅遊景點。

「七壙遊客中心」的用地原屬農業部林業及自然保育署，撥用給彰化市公所，早在前市長葉滿盈時，就計畫興建遊客中心，但從規畫、土地撥用及經費等籌措，卻是歷經5任市長，發包也很不順利，一年多來，歷經8次流標，近日才以5238萬元發包出去。

彰化市長林世賢說，「七壙遊客中心」規畫為一棟3層樓建築，隔著虎崗路與「七壙」相鄰，除一樓設有餐飲服務外，二、三樓還有社區活動空間，並設有環形步道，可遠眺八卦山及彰化市風景，未來也會納入「七壙」古墓傳奇故事，吸引更多遊客。

由於「七壙」前的路口複雜，彰化縣政府工務處已重新打造路口，取消機慢車道改為分向車流，並納入路口行人動線及延伸至聽竹街，提升整體道路安全。

「七壙」古墓有令人悚然的靈異故事，彰化文史工作者蔣敏全說，早年彰化到芬園間都是沿著挑夫小徑通行，沿途卻是盜賊橫行，許多挑夫被攔路打劫身亡，屍骨遍野，地方因此立下「阿彌陀佛」碑，每年都會請野台戲酬謝鬼神，但有忌諱不得唸出「阿彌陀佛」，否則孤魂野鬼就會都被喚出來現身，無法應付。

相傳道光三年（1823年），地方從鹿港請來有7名戲班的布袋戲，到「阿彌陀佛崁」表演，卻有扮演老僧的戲班突然口念「阿彌陀佛」，造成無法止住，一直演不完，7人恐懼萬分，不顧收拾拔足狂奔，翻山越嶺約1公里，在草慈埔力竭而亡。地方將7人收屍合葬在同一墓塜，就是七壙（墓穴）的由來。

「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山、環山和虎崗路交會口，臨虎崗路設有自行車驛站。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山、環山和虎崗路交會口，臨虎崗路設有自行車驛站。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山、環山和虎崗路交會口，相傳已有200年歷史，大家樂盛行時，樂迷絡繹於途，前往看浮字逼明牌。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓位在彰化八卦山寶山、環山和虎崗路交會口，相傳已有200年歷史，大家樂盛行時，樂迷絡繹於途，前往看浮字逼明牌。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓（左側）位在彰化八卦山寶山、環山和虎崗路交會口，彰化市公所計畫在對面興建「七壙遊客中心」。記者劉明岩／攝影
「七壙」古墓（左側）位在彰化八卦山寶山、環山和虎崗路交會口，彰化市公所計畫在對面興建「七壙遊客中心」。記者劉明岩／攝影

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