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40年危橋走入歷史！中央補助8成改建南投水里民生橋

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
南投縣水里鄉民生橋改善工程空拍圖。國土署提供
南投縣水里鄉民生橋改善工程空拍圖。國土署提供

水里鄉重要交通要道「民生橋」改善工程完工，22日正式通車啟用。內政部國土管理署指出，這座已有逾40年歷史的老舊橋梁，因橋墩遭溪水長期沖刷而裸露，安全堪憂，列為在地危險橋梁。為消除公共安全疑慮，中央透過「生活圈道路系統計畫」補助工程經費約7,734萬元，占總經費約81%，協助南投縣拆除原橋、原地新建，全新橋體設計除強化耐震與防洪能力，也大幅提升通行品質與安全。

民生橋改善後，橋面拓寬並設置雙向兩車道及兩側人行道，導入人車分離設計，讓通行者無論步行或駕車都更安心。內政部國土管理署中區都市基礎工程分署副分署長黃永興指出，新橋不僅解決安全隱患，也為水里鄉打造更便捷舒適的通行環境，進一步帶動地方觀光與經濟發展。

黃永興強調，中央重視南投地區的道路與人行環境品質，過去幾年已透過多項計畫，包括「提升道路品質2.0」、「永續提升人行安全」、「校園周邊安全改善」、「均衡城鄉道路建設」等，累計補助金額超過21.36億元。未來也將持續與地方政府合作，聚焦瓶頸路段、危險路口及防災動線等項目，逐步打造更安全、宜居的公共空間。

通車典禮現場熱鬧溫馨，除黃副分署長外，南投縣政府參議簡青松、水里鄉長葉銘豐及多位地方民代皆親自到場見證新橋啟用，展現地方對改善交通環境的高度重視。

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