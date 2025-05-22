台中后里軍營2工人墜落 市府：若違規需停工
台中市后里區七星崗營區內的營舍大樓新建工程，今天上午2名工人自工地鷹架墜落，一度失去生命跡象，送醫搶救1人命危。台中市政府進行職災檢查，若有違規，將要求停工改善。
后里區七星崗營區今天發生工安意外，有工人自工程鷹架上墜落，台中市消防局派員前往救援，現場2名工人中，1人雙腳骨折，另1人意識不清，送醫急救。陸軍十軍團指出，此為營區內營舍新建工地。
醫院表示，2工人經搶救後恢復意識，72歲余姓女子，右眉上撕裂傷、背痛、雙腳骨折，手術治療；另名72歲余姓男子額頭有撕裂傷、雙側鼻孔出血，急救後將在加護病房觀察治療。
台中市勞工局透過文字稿表示，2名工人從高度約6公尺的鷹架墜落，現場一度失去生命跡象，2人送醫救治。勞工局已派員前往進行職業災害檢查，如有違反職安法，將要求停工改善，並處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。
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