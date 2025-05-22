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全民票選10大需改善人行道 台中8路段上榜...烏日「這路段」奪冠

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
內政部國土署推出街道醫生計畫，讓民眾網路票選全台10大最需改善人行道，結果顯示前10名中台中市就占了8處路段。圖／擷取自街道醫生
內政部國土署推出街道醫生計畫，讓民眾網路票選全台10大最需改善人行道，結果顯示前10名中台中市就占了8處路段。圖／擷取自街道醫生

內政部國土署推出街道醫生計畫，讓民眾網路票選全台10大最需改善人行道，結果顯示前10名中台中市就占了8處路段，且前4名都在台中市。議員批評，很多路段反映多年，始終未改善，「不是沒經費，而是沒決心」。中市建設局長陳大田表示，中央全額補助助力很大，地方也會努力建設，力求還路於民。

台中市烏日區中山路雖然部分有設置人行道，但機車停在人行道上，加上看板占用，經常上演人車爭道；另南屯區惠中路一帶人行道不寬，卻被店家棚架和花盆占用，人行空間更少，民眾行走不便。

議員林昊佑指出，內政部國土署推出街道醫生計畫，台中烏日中華、中山路口被票選為第一名，獲得超過3700票，「車道三線，人行零線，這就是我們現況」，幾乎每天都有居民冒險走在車陣與廣告招牌間；南屯惠中路也上榜，拿了3300票位居第二，顯示民眾普遍對人行空間的不滿。

林昊佑表示，中央「永續提升人行安全計畫」，雖然每縣市僅補助一案，但地方不能以此藉口停擺。他強調，「不是中央不給錢就不改」，要求建設局與都發局應盤點高風險路段，整合都市設計與社區參與，設計出「以人為本」的街道。

建設局指出，「街道醫生」是由內政部國土署推出，讓全國民眾票選建議改善人行環境的路段，台中市府重視行人安全，爭取中央經費，鼓勵市民上網表達意見，因此台中市的路段投票非常踴躍。建設局將啟動人行道改善執行事宜，其他民眾建議改善路段也將盤點人行需求，依現況檢討改善必要性。

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