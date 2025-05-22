影／台中食農派對展示蜂群 民眾瞪大眼看「她」下蛋

台中市農會今天在陽明市政大樓舉辦「台中好農，食農派對台中市食農教育創新整合行銷記者會」，現場展出許多農會的食農教育內容，其中展示的蜂群吸引民眾好奇目光，農會人員指著解說在蜂群中，其中一隻體型最大、正在產卵的女王蜂，民眾更睜大眼睛看。

為推廣台中市食農教育，提升市民對農業與飲食鏈結的認識，台中市農會今天在陽明市政大樓舉辦台中市食農教育創新整合行銷記者會；台中市政府農業局表示，此次活動匯集台中市各區農會資源，透過創新行銷策略與教育推廣，展示台中多元豐富的農業特色，推動食農教育深耕社會、從小扎根。

立法院副院長江啟臣表示，食農教育很有意義，讓民眾在活動中了解從產地到餐桌的過程，適合親子參加，小朋友在活動中可體會米和水果等食物得來不易，更會珍惜。

今天現場展出10組台中市精選暑期食農教育體驗活動，涵蓋6月至11月期間的親子農遊行程，活動內容兼具教育性與趣味性，可從中認識台中市在地特色農產，如大里的荔枝與蜂蜜、石岡的破布子與檸檬、北屯的麻竹筍與蜂蜜、大甲芋頭、市農會的咖啡與大豆、清水的地瓜與玉米、太平的蜂蜜、東勢的蘿蔔菜脯、外埔的紅龍果與檸檬、烏日的番茄與稻米等，親身體驗「從產地到餐桌」的完整歷程。

其中透明展示箱蜂窩中，一群蜜蜂正辛勤工作，一隻體型最大的女王蜂被蜂群包圍，農會人員說明女王蜂正在下蛋。