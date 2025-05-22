快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

台中和平裡冷部落小黑熊雕像失竊 警方迅速尋回部落吉祥物

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術失竊，和平警分局天輪派出所接獲報案後，立即啟動「尋熊任務」並迅速偵破竊案，找回小黑熊。圖／警方提供
台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術失竊，和平警分局天輪派出所接獲報案後，立即啟動「尋熊任務」並迅速偵破竊案，找回小黑熊。圖／警方提供

台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術品，日前驚傳失竊，台中市和平警分局調閱監視器畫面，查訪許多可疑線索，鎖定車輛逮捕涉案黃姓男子，他說非常喜歡黑熊，一時興起才偷走，警方依竊盜罪嫌移送法辦，小黑熊也重回部落當重要地標。

本月3日台灣小黑熊雕像驚傳失竊後，引起當地居民震驚與關注，和平警分局天輪派出所接獲裡冷部落發展協會報案後，立即啟動「尋熊任務」並迅速偵破竊案。

警方積極調閱監視器畫面，查訪許多可疑線索，迅速鎖定一輛可疑車輛，循線追緝涉案60歲黃姓男子到案。他到案說因為「非常喜歡黑熊」，一時興起將裝置藝術品偷走，警方訊後依竊盜罪嫌，將他移送台中地檢察署偵辦。

小黑熊已完好無損歸還部落，裡冷部落居民對警方快速尋回裝置藝術品，表達感謝與肯定，認為警方展現出對文化資產保護的重視與行動力。

和平警分局呼籲，公共藝術屬於全民，是社會共同的文化資產，請民眾務必尊重與愛護，切勿因一時衝動將藝術品「帶回家」，以免觸法得不償失。

台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術失竊，和平警分局天輪派出所接獲報案後，立即啟動「尋熊任務」並迅速偵破竊案，找回小黑熊。圖／警方提供
台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術失竊，和平警分局天輪派出所接獲報案後，立即啟動「尋熊任務」並迅速偵破竊案，找回小黑熊。圖／警方提供
台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術說在橋的另一邊，日前失竊，和平警分局迅速偵破竊案，找回小黑熊。記者游振昇／攝影
台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術說在橋的另一邊，日前失竊，和平警分局迅速偵破竊案，找回小黑熊。記者游振昇／攝影

延伸閱讀

S媽揭大S雕像進度　曝「具俊曄變黑變瘦」原因：是真愛

兇手是誰？美第一夫人雕像慘遭毒手 「整身偷走」只剩1部位

文化部推台灣文化in世博 吉祥物a-We有巧思

官方粉絲團貼文按讚人太少 桃園吉祥物人氣被質疑

相關新聞

台中和平裡冷部落小黑熊雕像失竊 警方迅速尋回部落吉祥物

台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術品，日前驚傳失竊，台中市和平警分局調閱監視器畫面，查訪許多可疑線...

支持台灣藍莓...台中水保樂園草悟道周末登場 展現中苗農特產

農業部水保署台中分署將於5月24日、25日在台中草悟道舉辦「台中水保樂園」活動，以藍莓為主軸，結合台中與苗栗在地農特產品...

「打鐵健身」台中店停業 消費者控訴 業者：盡速退費

連鎖健身房「打鐵健身」台中南屯店去年11月才開幕，卻在4月30日無預警結束營業，5月6日就鐵門緊閉迄今，消費者成立自救會...

田馥甄南投埔里虎頭山開唱 明起3天交管

歌手田馥甄本周末到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演，警方昨公告，上山道路「知安路」明天起啟動...

廣角鏡／彰化中興莊 打造眷村文化園區

彰化縣聚落建築群中興莊斥資1億7940萬元辦理的第二期整修工程即將完工，彰化縣訂5月26日將舉辦中興莊ROT案招商說明會...

2025南投巧克力咖啡節 5/30開跑

備受矚目與期待的2025南投巧克力咖啡節，5月30日到6月8日將在南投埔里福興溫泉園區盛大登場，南投縣副縣長王瑞德熱情邀請大家，從端午連假開始，踴躍來南投，吃巧克力、喝咖啡、看星星、騎腳踏車，品味最美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。