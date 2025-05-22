聽新聞
0:00 / 0:00
台中和平裡冷部落小黑熊雕像失竊 警方迅速尋回部落吉祥物
台中市和平區裡冷部落的重要生態吉祥物─台灣小黑熊裝置藝術品，日前驚傳失竊，台中市和平警分局調閱監視器畫面，查訪許多可疑線索，鎖定車輛逮捕涉案黃姓男子，他說非常喜歡黑熊，一時興起才偷走，警方依竊盜罪嫌移送法辦，小黑熊也重回部落當重要地標。
本月3日台灣小黑熊雕像驚傳失竊後，引起當地居民震驚與關注，和平警分局天輪派出所接獲裡冷部落發展協會報案後，立即啟動「尋熊任務」並迅速偵破竊案。
警方積極調閱監視器畫面，查訪許多可疑線索，迅速鎖定一輛可疑車輛，循線追緝涉案60歲黃姓男子到案。他到案說因為「非常喜歡黑熊」，一時興起將裝置藝術品偷走，警方訊後依竊盜罪嫌，將他移送台中地檢察署偵辦。
小黑熊已完好無損歸還部落，裡冷部落居民對警方快速尋回裝置藝術品，表達感謝與肯定，認為警方展現出對文化資產保護的重視與行動力。
和平警分局呼籲，公共藝術屬於全民，是社會共同的文化資產，請民眾務必尊重與愛護，切勿因一時衝動將藝術品「帶回家」，以免觸法得不償失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言