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支持台灣藍莓...台中水保樂園草悟道周末登場 展現中苗農特產

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
農業部水保署台中分署每年都舉辦「台中水保樂園」活動，今年將於5月24日、25日在台中草悟道登場，以藍莓為主軸。圖／水保署台中分署提供
農業部水保署台中分署每年都舉辦「台中水保樂園」活動，今年將於5月24日、25日在台中草悟道登場，以藍莓為主軸。圖／水保署台中分署提供

農業部水保署台中分署將於5月24日、25日在台中草悟道舉辦「台中水保樂園」活動，以藍莓為主軸，結合台中與苗栗在地農特產品與文化特色，設有創意農村市集、農產DIY體驗，透過活動推廣農村永續發展。

農村水保署台中分署分署長陳榮俊表示，台中與苗栗地區擁有豐富的自然生態與多元文化，具備發展永續農村的堅實基礎，藉由此次活動，期望提升民眾對農村產業與環境議題的關注，並促進農村產業升級與社區凝聚。

今年活動以「藍莓」為主題，結合中苗地區特色農產，設有創意農村市集、農產DIY體驗，並有藍莓寶寶舞蹈PK等親子互動活動。此外，現場規劃「狂歡音樂會」，邀請民視霸氣樂團于浩威、王瞳及歌手楊淨宇與Wonderful爵士樂團等演出。

活動同步設置「環境教育展區」、「農村青農文創市集」、「農村社區綠色照顧成果發表會」等生活體驗攤位，推廣節能減碳、資源循環利用等永續農村概念，並透過防災導覽與水土保持知識互動遊戲，深化民眾對環境議題的關注與參與。

永續 樂團

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