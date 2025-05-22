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歌迷注意 田馥甄埔里虎頭山開唱 明起3天交管

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
歌手田馥甄本周末將到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演。圖／何樂音樂提供
歌手田馥甄本周末將到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演。圖／何樂音樂提供

歌手田馥甄本周末到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演，警方昨公告，上山道路「知安路」明天起啟動交通管制，車輛禁入僅開放步行、單車及活動接駁車；藝人來開唱帶動觀光，當地不少旅宿客滿，居民盼能刺激消費。

Hebe田馥甄「田調」Live in Life 野地小巡演將在本周六（24日）晚上及周日（25日）下午在虎嘯山嵐飛行場登場，考量大批歌迷湧入，且通往虎頭山的知安路路幅不寬且多為上坡，為維護交通秩序及安全，埔里警分局發布相關管制措施。

為配合田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，埔里知安路23至25日車輛全面禁入，上山可搭活動接駁車、步行、單車。圖／埔里警分局提供
為配合田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，埔里知安路23至25日車輛全面禁入，上山可搭活動接駁車、步行、單車。圖／埔里警分局提供

埔里警分局表示，本周五（23日）上午8時起至周日（25日）晚上8時，知安路全線道路實施交通管制措施，除了持有獲核發路權車輛、公務車及緊急救護車輛外，其餘汽、機車全面禁止通行，民眾可搭乘活動接駁車、步行或騎單車上山。

另，本周六（24日）中午12時至晚上11時、周日上午8時至晚上7時，中山路一段（知安路至中心路口）全線道路依現場交通流量機動封閉或車道調撥；知安路、虎嘯山嵐周邊停車場及觀景平台等嚴禁設攤，違者依法沒入攤位器具。

知名藝人到埔里開唱，也帶動觀光，南投縣民宿觀光協會副理事長陳巨凱說，經了解，當地不少旅宿客滿，鎮內單車出租也預定狀況也不錯，足見辦演唱會能實質帶來遊客；此外，不少店家也配合推出憑票根優惠促銷，搶攻演唱會商機。

至於交通上祭出封路交管，地方多能接受，王姓上班族說，封閉路段主要是居民健行或騎單車路線，影響不大，就盼遊客來能刺激消費，促進地方經濟。

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