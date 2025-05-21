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歌手田馥甄24、25日南投埔里開唱 場地聯外道路交管3天

中央社／ 南投縣21日電

歌后田馥甄「田調」野地小巡演24日、25日在埔里鎮登場，警方表示，場地聯外道路知安路23日上午8時至25日晚間8時交管，除有路權、公務、緊急救護車輛，其他車輛禁入及停車。

田馥甄「田調」演唱會24日、25日在埔里鎮虎嘯山嵐飛行場舉行，預計湧入大批歌迷。南投縣警察局埔里分局今天表示，為維護活動現場及周邊交通秩序與安全，將針對虎頭山地區部分路段實施交通與設攤管制，請用路人及民眾配合，也請儘量搭乘主辦單位接駁車。

警方指出，知安路全線23日上午8時至25日晚間8時交通管制，除持有道路主管機關核發路權車輛、公務車輛、緊急救護車輛，其他車輛禁止進入，管制時間視實際狀況提前或延後解除；中山路一段知安路至中心路口，24日中午12時至夜間11時、25日上午8時至晚間7時，依現場交通流量機動封閉或車道調撥彈性管制。

警方也表示，知安路全線、虎嘯山嵐周邊停車場及觀景平台禁止設攤，違者不論攤位、器具是否為當事人所有均依法沒入，若為風景特定區或觀光地區內違規擺設也將強制拆除，相關費用由行為人負擔。

路權 救護車 埔里

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