推動AI專業人才培訓 中市工策會辦講習助智慧轉型

因應AI技術發展，台中市工策會今天舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型，並鏈結「台中AI發展策略」，擴大智慧應用生態系建構。

因應AI技術迅速發展所帶動的跨產業轉型趨勢，台中市工商發展投資策進會20日至21日舉辦經濟部iPAS「AI應用規劃師」初級考證講習班，協助在地產業加速智慧轉型。

工策會總幹事黃于珊表示，這次課程除協助企業強化數位轉型動能外，也促進產業深化AI應用實踐的重要契機。

在「數位與永續雙軸轉型」政策推動下，黃于珊指出，AI正以前所未有的速度改變各個產業，這兩天恰逢台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）開展，台中廠商亦共襄盛舉這項AI盛會，期以在全球供應鏈站穩一席之地。

工策會說明，這次課程除了教授理論知識外，亦針對學員所屬企業進行構想評估表練習，分析自身企業面臨的問題，檢視AI工具與現有資源，制定方案優先順序，進而規劃出適合企業的AI策略。

學員表示，透過講習班不僅深化AI知識，也增強實務操作信心，對未來發展充滿期待。透過專業人才培訓，將有助於培育具備跨域整合能力、專業技術與永續思維的多元人才，進一步加速產業轉型升級、提升核心競爭力，共同邁向智慧永續的未來。

此外，為表揚績優中小企業，「第24屆台中市金手獎」受理報名中，至6月20日截止，歡迎台中市符合資格的中小企業製造業踴躍參與，展現產業的堅強實力與智慧製造的創新。