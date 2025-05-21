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推動香米碳足跡認證和友善耕作 台中霧峰區農會總幹事黃景建獲獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會總幹事黃景建（中）今天獲台灣永續能源研究基金會頒給「2025台灣農業永續獎」的「永續農業傑出人物獎」。圖／霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會總幹事黃景建（中）今天獲台灣永續能源研究基金會頒給「2025台灣農業永續獎」的「永續農業傑出人物獎」。圖／霧峰區農會提供

台中市霧峰區農會總幹事黃景建因推動「霧峰香米」碳足跡認證，以及友善耕作，今天獲台灣永續能源研究基金會頒給「2025台灣農業永續獎」的「永續農業傑出人物獎」是歷來第一位榮獲傑出表揚的農漁會總幹事。霧峰區農會也同時獲得「永續農業生產獎」銅獎。

頒獎典禮今在台大醫院國際會議中心舉行，黃景建親往領獎，並由農業部資源永續利用司司長莊老達與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同頒獎。

據了解，台灣永續能源研究基金會因肯定黃景建推動「霧峰香米」契作制度，成功讓霧峰打造出「香米故鄉」的美名，讓「霧峰香米」成為全國首批取得產品碳足跡認證的米品，且在全國稻米品質競賽與台灣米鄉團體賽屢創佳績，不僅證明品質優異，也是永續經營的表現，因此給予表彰。

霧峰區農會近年亦積極推廣有機與友善耕作，鼓勵農民與農會合作，對土地和環境付諸友善與保保護的行動，為農業的永續、生態的發展、民眾的健康不斷的用心。

另外，在生態保育方面，霧峰區農會也展現具體的行動力，復育保育類猛禽「黑翅鳶」，實現自然的生物防治，提升了農田的生物多樣性。霧峰區農會更創新與企業攜手，推動企業支持農友、認養稻田、認購好米，讓企業實際參與農業永續行動並落實ESG理念。

農會 碳足跡 永續

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