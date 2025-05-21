2025南投巧克力咖啡節 5/30開跑

備受矚目與期待的2025南投巧克力咖啡節，5月30日到6月8日將在南投埔里福興溫泉園區盛大登場，南投縣副縣長王瑞德熱情邀請大家，從端午連假開始，踴躍來南投，吃巧克力、喝咖啡、看星星、騎腳踏車，品味最美好的夏日風情。

觀光處表示，邁入第五屆的南投巧克力咖啡節今年以「啡來不可 SO 觸」為主題，打造6公頃展區、共計15大主題特區，集結南投在地精品級與獲獎咖啡、榮獲國際殊榮的巧克力品牌、伴手禮品牌以及在地美食攤商等，邀集超過百家業者共襄盛舉。展區並以「學園」風格打造，設置有玻璃屋品牌街區、南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館、戶外風格區等展售區，並同步展出占地1.7公頃的繽紛彩色花海與貓貓蟲咖波主題燈組，周邊還有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、狗狗咖心奔跑區等，融合品味、拍照打卡、知識性互動與親子體驗，讓大人小孩都能在逛展過程中學習咖啡與巧克力文化，打造寓教於樂的展覽風貌。

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