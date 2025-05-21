南投市多功能綜合大樓揭牌 不再是最貴蚊子館

南投市魚市場閒置十多年，因地價破億被稱為最貴蚊子館。南投市公所爭取經費整建為「南投市多功能綜合大樓」，今天揭牌啟用，居民喜見老市場華麗變身，再度成為居民的生活重心。

南投市多功能綜合大樓位在中興新村高等研究園區旁，曾是南投市公所魚市場，早年為販售生鮮魚貨的重要據點，但隨著國道3號、台76線通車，物流便利，魚市場功能逐漸被取代，場地閒置十多年。前市長宋懷琳爭取8700萬元經費興建，2022年11月動工，今年3月完工。

南投市長張嘉哲今天與前市長宋懷琳、縣議員林儒暘、簡千翔，以及南投縣社會及勞動局長林志忠、市民代表會、各里里長等共同揭牌，見證老市場重生。看到嶄新功能齊全的大樓，居民相當高興，希望多功能綜合大樓，再度成為當地的地標。

市公所表示，多功能綜合大樓一樓為「風土小賣所」，延續市場精神，販售南投在地特色商品；二、三樓設有「里集會所暨社區活動中心」，提供居民辦活動、開會的好地方；四樓則設置「日間照顧中心」，成為長輩休憩與長照服務的重要空間。