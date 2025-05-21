彰化中興莊打造眷村文化園區即將招商 台灣設計展將亮相

彰化縣聚落建築群中興莊斥資1億7940萬元進行第二期整修工程即將完工，5月26日將舉辦中興莊ROT案招商說明會，文化局長張雀芬表示，未來將營造彰化眷村文化園區，招商營運期程8年，可結合展演、餐飲、旅宿、零售等多元服務，今年也將做為台灣設計展展場，整修後將在設計展首度亮相。

中興莊眷村是國防部前部長高華柱的父親、抗日名將高芳先當年在山東率領「嶗山之獅」91師「大刀隊」享有盛名，政府來台後，與舊屬定居在彰化市中興莊，眷村建於1950年，占地4千多坪，國防部選定為全國13處眷村文化保存區之一，深具歷史特殊性及軍眷生活空間文化價值。

彰化縣政府自2019年起啟動眷村保存計畫、完成國有土地撥用，2021年將其類別調整為「聚落建築群」，使其保存與再利用能更有彈性，並進行「再現彰化眷村味中興莊再造歷史現場」中興莊修復工程，目前工程進度已達80%，完成建築結構修復及空間整備，預計今年9月完工，也已完成可行性評估及先期規劃，將進行招商。

彰化縣文化局表示，中興莊與一般國軍制式眷村有所不同，全村眷戶格局相同，精實克難無官階區分，每戶都肩負著艱苦與堅韌的精神，見證歷史變遷。基地座落於彰化市區重要文教設施帶，鄰近八卦山大佛風景區、中山國小、彰化藝術館、彰化圖書館、1895抗日保台史蹟館、彰化美術館、彰化武德殿、彰化孔廟等，具備串聯文化廊帶優勢條件，且將規劃為多功能複合式園區，具高度再利用及發展潛力。

張雀芬表示，「2025台灣設計展」10月將在彰化登場，展區之一就是中興莊，中興莊招商模式採ROT（改建、營運、移轉）辦理，依「促參法」公告徵求民間參與，期望引進專業經營團隊，活化場域空間，同時維護文化價值，兼顧永續營運。

未來中興莊園區將打造結合文化體驗與生活機能的創新場域，透過引進文創品牌、特色餐飲、在地設計師、青年旅宿與藝文團體等人才進駐，不僅提升場域活力，希望形塑富有地方特色與國際觀的文化聚落。

張雀芬說，中興莊ROT營運期程共8年，營運期間將定期評估經營績效，若評鑑結果達「良好」等級，且符合優先定約條件，可再續約7年，希此機制有助於穩定經營權益，提升投資意願。