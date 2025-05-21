快訊

沒有最高只有更高 外食費為何連飆3年漲不停？

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

立法院民主議政園區「微整形」 打造中部旅遊驛站中心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院中南部服務中心上午宣布，近日攜手多個中央部會機關，啟動「微整形改造計畫」。圖／立法院中南部服務中心提供
立法院中南部服務中心上午宣布，近日攜手多個中央部會機關，啟動「微整形改造計畫」。圖／立法院中南部服務中心提供

立法院中南部服務中心上午宣布，近日攜手多個中央部會機關，啟動「微整形改造計畫」，推動園區無障礙人行步道、打造星級公廁、強化園區照明與優化後山步道系統四大方向，要把該中心所在的立法院民主議政園區將打造成為「中部旅遊驛站中心」。

中心主任邱俊龍說，「微整形改造計畫」是在維持原省議會既有的歷史風貌下，重塑改造更友善的人本環境。園區今年已納入交通部觀光署參山國家風景區，與參山處合作，推動庭園人行步道與無障礙步道全面更新、改善園區照明，同時翻修老舊公廁，打造現代化的星級公廁，大幅提升環境品質。

另也預計明年將現有的圓形花圃改造為戶外表演廣場，可望成為舉辦藝文活動之新場域。

他說，為維護園區內的珍貴樹木，並解決現有褐根病可能導致的傾倒風險，立法院中南部服務中心5月起特別與農業部林業試驗所展開全區樹木褐根病調查。後續將與農業部林保署南投分署合作景觀植栽計畫，塑造更具永續價值的大霧峰生態公園。

園區後山步道向來吸引鄰近居民與登山遊客，中南部服務中心也推出「登上人生的第一座小百岳」活動，推廣簡單易走的海拔249公尺「阿罩霧山」。今年特別與農業部水保署台中分署合作，已動工進行水保設施及步道系統改善，包含新設步道、護欄、擋土牆、路燈及排水改善，預計年底完工。

至於原台灣省議會議事大樓、朝琴紀念館及議蘆會館(原台灣省議會議員會館)等三棟市定古蹟，將著手朝另類風貌的會展中心規畫，朝琴館也將打造成「多功能民主會議訓練中心」，以擴充民主教育及地方產學發展服務。有70間房的議蘆會館目前進行分階段改裝，今年會完成旅宿登記後，將以中部旅遊驛站中心為目標，成為推廣在地觀光的重要據點。

台灣省議會朝琴館將打造為「多功能民主會議訓練中心」。圖／立法院中南部服務中心提供
台灣省議會朝琴館將打造為「多功能民主會議訓練中心」。圖／立法院中南部服務中心提供
立法院中南部服務中心議蘆會館目前正進行分階段改裝，今年會完成旅宿登記。圖／立法院中南部服務中心提供
立法院中南部服務中心議蘆會館目前正進行分階段改裝，今年會完成旅宿登記。圖／立法院中南部服務中心提供

農業部 立法院 公廁

延伸閱讀

賴清德拋對在野國安簡報 王鴻薇：國情報告都食言

職軍奉命受訓卻要被扣慰勞假 立法院要求國防部檢討

南市都發局推動城市美學 見證公園式管理走向森林式經營

諷民進黨拖延議事 羅智強：乾脆廢掉立法院變立法局

相關新聞

田馥甄周末埔里開唱 上虎頭山道路連封3天剩3方式可走

田馥甄本周末到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演，為維護交通及活動安全，上山要道「知安路」後天...

南投市多功能綜合大樓揭牌 不再是最貴蚊子館

南投市魚市場閒置十多年，因地價破億被稱為最貴蚊子館。南投市公所爭取經費整建為「南投市多功能綜合大樓」，今天揭牌啟用，居民...

彰化中興莊打造眷村文化園區即將招商 台灣設計展將亮相

彰化縣聚落建築群中興莊斥資1億7940萬元進行第二期整修工程即將完工，5月26日將舉辦中興莊ROT案招商說明會，文化局...

立法院民主議政園區「微整形」 打造中部旅遊驛站中心

立法院中南部服務中心上午宣布，近日攜手多個中央部會機關，啟動「微整形改造計畫」，推動園區無障礙人行步道、打造星級公廁、強...

國姓銀髮俱樂部啟用 南投完成拼圖

衛福部挹注前瞻預算推動銀髮健身俱樂部，各地傳撐不下去。南投縣國姓鄉銀髮俱樂部昨天啟用，是南投第16處俱樂部，補齊最後一塊...

台中大安海水浴場 工程鐵釘傷人

台中市大安濱海樂園是中部唯一的海水浴場，議會民進黨團指出，有廠商施工後將廢棄物堆滿沙灘，部分鐵釘裸露在積水中，多人踩到受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。