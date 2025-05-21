立法院民主議政園區「微整形」 打造中部旅遊驛站中心

立法院中南部服務中心上午宣布，近日攜手多個中央部會機關，啟動「微整形改造計畫」，推動園區無障礙人行步道、打造星級公廁、強化園區照明與優化後山步道系統四大方向，要把該中心所在的立法院民主議政園區將打造成為「中部旅遊驛站中心」。

中心主任邱俊龍說，「微整形改造計畫」是在維持原省議會既有的歷史風貌下，重塑改造更友善的人本環境。園區今年已納入交通部觀光署參山國家風景區，與參山處合作，推動庭園人行步道與無障礙步道全面更新、改善園區照明，同時翻修老舊公廁，打造現代化的星級公廁，大幅提升環境品質。

另也預計明年將現有的圓形花圃改造為戶外表演廣場，可望成為舉辦藝文活動之新場域。

他說，為維護園區內的珍貴樹木，並解決現有褐根病可能導致的傾倒風險，立法院中南部服務中心5月起特別與農業部林業試驗所展開全區樹木褐根病調查。後續將與農業部林保署南投分署合作景觀植栽計畫，塑造更具永續價值的大霧峰生態公園。

園區後山步道向來吸引鄰近居民與登山遊客，中南部服務中心也推出「登上人生的第一座小百岳」活動，推廣簡單易走的海拔249公尺「阿罩霧山」。今年特別與農業部水保署台中分署合作，已動工進行水保設施及步道系統改善，包含新設步道、護欄、擋土牆、路燈及排水改善，預計年底完工。