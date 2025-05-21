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田馥甄周末埔里開唱 上虎頭山道路連封3天剩3方式可走

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
田馥甄本周六、日2天到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演。圖／何樂音樂提供
田馥甄本周六、日2天到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演。圖／何樂音樂提供

田馥甄本周末到南投埔里虎頭山舉辦「田調」Live in Life野地小巡演，為維護交通及活動安全，上山要道「知安路」後天起至25日（日）車輛全面禁入，中山路一段將於活動期間機動管制，想上山僅有搭活動接駁車、步行、單車3種方式。

田馥甄Hebe於今年42歲生日當天趁勢宣布舉辦5地10場「田調」Live in Life 野地小巡演，南投埔里不僅名列其中，先是本周六（24日）晚上及周日（25日）下午在虎嘯山嵐飛行場；而後原訂6月的新北萬里場也改場，調整至埔里暨大。

由於，田馥甄Hebe「田調」Live in Life野地小巡演即將在本周末登場，考量將湧入大批歌迷，且通往虎頭山的要道「知安路」路幅不寬且多為上坡，為維護活動現場及周邊地區交通秩序與安全，埔里警分局今發布相關交通與設攤管制措施。

埔里警分局表示，上虎頭山要道「知安路」全線道路於本周五（23日）上午8時起至25日（日）晚上8時，除了持有獲核發路權車輛、公務車及緊急救護車輛外，其他二輪、四輪機動車輛全面禁止通行，並視實際狀況提前或延後解除管制。

而本周六（24日）中午12時至晚上11時、周日（25日）上午8時至晚上7時，中山路一段（知安路至中心路口）全線道路依現場交通流量進行機動封閉或車道調撥；另，知安路全線、虎嘯山嵐周邊停車場及觀景平台等地區全面嚴禁設攤。

警方提醒，交管期間上山僅有搭活動接駁車、步行、單車3種方式，違規設攤將依法沒入攤位及器具；埔里警分局長林威廷表示，參與演唱會請盡量搭乘主辦單位安排的接駁車；自行駕車前往務必依警方指揮行駛與停車，切勿任意違規停車。

為配合田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，埔里知安路23至25日車輛全面禁入，上山可搭活動接駁車、步行、單車。圖／埔里警分局提供
為配合田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，埔里知安路23至25日車輛全面禁入，上山可搭活動接駁車、步行、單車。圖／埔里警分局提供

埔里 單車 南投

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