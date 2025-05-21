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台中大安海水浴場 工程鐵釘傷人

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
廠商施工後疑因處理不善，在大安海水浴場留下諸多廢棄物，包含生鏽的鐵釘。圖／台中市議會民進黨團提供
廠商施工後疑因處理不善，在大安海水浴場留下諸多廢棄物，包含生鏽的鐵釘。圖／台中市議會民進黨團提供

台中市大安濱海樂園是中部唯一的海水浴場，議會民進黨團指出，有廠商施工後將廢棄物堆滿沙灘，部分鐵釘裸露在積水中，多人踩到受傷，市府卻無任何作為。市府回應，已要求廠商全面檢查清理，並全力協助受傷遊客理賠。

民進黨團昨表示，市府斥資3000萬元興建大安海水浴場觀光路廊，原應提供市民親海、賞景空間，卻成為充滿危機的「殺人海域」。日前有民眾爆料，施工廠商結束模板作業後，將大量鐵釘棄置水中，有遊客在觀景平台前的積水區踩到鐵釘，血流不止。

中市府表示，要求廠商再次全面檢查、清理，也函送工程會列管不良紀錄，若認定為不良廠商將處分停權。圖／台中市議會民進黨團提供
中市府表示，要求廠商再次全面檢查、清理，也函送工程會列管不良紀錄，若認定為不良廠商將處分停權。圖／台中市議會民進黨團提供

黨團總召王立任指出，看到消息後聯繫傷者，另勘查發現沙灘上堆滿施工廢棄物，包含尖銳廢棄物、積水中有鐵釘，平台旁還有一包包裝滿生鏽鐵釘的袋子；現場救生員也坦言，觀景平台完工後不斷有民眾受傷，遊客被鐵釘、廢棄物劃傷已不是第一次。

王立任說，市府對於這起公安事件沒有任何動作，不僅未封鎖危險區域、設置警示牌，也無對外說明或通報，質疑是否包庇廠商？議員陳雅惠說，這不只單純的管理疏失，是對民眾生命安全的怠忽，應全面清查、追責廠商，檢討維管機制。

風景區管理所回應，「大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合改善工程」今年4月完工，部分施工遺留物未完全清除，市府4月18日驗收時發現，已要求廠商改善，也設牌提醒，5月初複驗通過；昨再請廠商全面清查，將出動大型磁吸機具，可檢查沙灘下50公分異物。

風管所表示，此案依程序函送行政院公共工程委員會列管不良紀錄，若工程會認定為不良廠商，將處分停權，市府也依契約扣款。風管所提醒，近期若在大安海水浴場遭施工廢棄物割傷、劃傷，請聯繫觀光旅遊局並留下聯絡方式，市府會協助保險理賠程序，已接獲2名傷者聯繫。

陳雅惠 海水浴場 廢棄物 公共工程

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