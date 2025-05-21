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國姓銀髮俱樂部啟用 南投完成拼圖

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣國姓鄉銀髮俱樂部昨剪綵啟用，縣府結合衛生所場地與醫院人力，讓銀髮據點永續經營。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉銀髮俱樂部昨剪綵啟用，縣府結合衛生所場地與醫院人力，讓銀髮據點永續經營。記者賴香珊／攝影

衛福部挹注前瞻預算推動銀髮健身俱樂部，各地傳撐不下去。南投縣國姓鄉銀髮俱樂部昨天啟用，是南投第16處俱樂部，補齊最後一塊拼圖，由東華醫院協辦。

南投衛生局指出，全縣老年人口比率達21.74%，居全國第三，2021年獲前瞻預算補助，成立全國首處銀髮健身俱樂部，並朝1鄉鎮市1銀髮俱樂部推動。

衛生局保健科長鄭綉錦說，國姓鄉是全縣最後成立銀髮俱樂部的鄉鎮，當地衛生所提供1樓場地，向國健署爭取補助器材費用，在地東華醫院提供人力進駐，協助長輩活躍老化，也讓看診、社區民眾能就近使用。

東華醫院院長張國翊表示，該俱樂部引進最新AI健身器材，能記錄使用者運動檢測數據，每周二、四上午9時至下午4時30分開放，完全免費，現場有復健治療師、運動指導員、課程老師等帶長輩運動、使用器材，讓長輩愈活愈健康。

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