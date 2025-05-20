無人機飛越中央山脈！台中田屋科技要建新廠 市府允協助

無人機產業高速發展，台中市政府經濟發展局長張峯源最近率隊實地走訪位在太平的無人機公司田屋科技。田屋是國內首家且唯一獲得民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，產品獲得國防部、海巡署、中科院等政府部門大型採購案肯定。對於該公司亟待蓋新廠開拓產線，張峯源允諾協助加速取得建照，以及排除投資障礙，以抓緊國際市場商機。

田屋科技創辦人、董事長張成榮成大航太研究所出身，在雷虎科技工作15年後自行創業，並從最初僅6位員工的小型技術團隊，成長至今擁有48名專業人才。公司專注於自主研發小型無人直升機與無人載具系統，融合航太工程、電子控制、AI演算與新興能源技術，成功打造出具備高穩定性與高精密操控能力的多功能無人機產品。

張成榮說，田屋科技是國內首家且唯一獲得民航局「起飛載重25公斤以上直升機形式認證」的無人機公司，產品不僅獲得國防部、海巡署、中科院等政府部門大型採購案肯定，成為國機國造重要國家隊成員，更廣泛應用於疫苗運送、高山緊急救援補給、電塔巡檢等重要任務，還創下飛越中央山脈紀錄。

他們也成功開拓國際市場，包括參與緬甸空軍展演、加拿大冰山追蹤任務、墨西哥灣科研計畫、澳洲國土測繪等國際專案，展現台灣無人機的強大實力。為因應公司產線、規模倍增及國際客戶到訪需求倍增，現有廠區空間不足，將規畫新建廠房擴大規模。未來將導入尖端設備如影像尺寸測量儀與光學機芯校正台等，並研發產品採用氫燃料的新能源技術。