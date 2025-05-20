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中捷藍線設計監造決標 最快明年底土建工程陸續招標

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運藍線連接山線與海線，和綠線構成十字網絡，包含8個高架站與12個地下站，預計2034年通車。圖／台中市府提供
台中捷運藍線連接山線與海線，和綠線構成十字網絡，包含8個高架站與12個地下站，預計2034年通車。圖／台中市府提供

台中捷運藍線預計連通市區到海線，和現有的綠線構成十字路網，機電系統工程下月開工，今天土建工程的3個細部設計與監造標案全數決標，全面進入實作階段，預計明年完成3部分的細部設計，最快明年底陸續招標工程標，力拚2034年完工通車。

捷運工程局長蘇瑞文表示，藍線從台中港到新建國市場，總長24.78公里，橫跨8個行政區，串聯沙鹿車站、捷運綠線、台中車站等交通樞紐；不同路段的設計難度與條件不同，捷工局將工程分為3個標案，分別是BD01標海線部分高架段、BD02標市中心地下段、BD03標舊市區地下段。

蘇瑞文指出，BD01標5月9日決標，BD02與BD03標分別在5月16日與5月20日決標；捷運藍線是未來台中軌道運輸的東西向主幹線，連接山海線，是城市交通轉型與均衡發展的關鍵，市府會繼續為工程進度、品質與造價把關，穩健推動。

捷工局說明，BD01標為B01站到B08站，從台中港到弘光科技大學附近，工程挑戰包含大甲斷層的地質風險、沙鹿陸橋改建、台鐵轉乘銜接，且必須跨越國道3號、中華路、西濱快速道路等重大設施，設計介面複雜，設計與監造預算約9億元。

BD02標是B09站到B14站，範圍約從東海大學到市政府，是市中心精華地段，工程挑戰有大肚山地質條件、交通設施密集、地下管線複雜等等，藍線在此與綠線交會，構成十字路網，沿線也會加強與東海大學、中港醫療體系及周邊機構的交通整合，設計監造費用約16億元。

BD03標從B15站到B20站，行經科博館、台中車站到新建國市場，沿線路道路狹窄，人口密集，設計時必須精準規畫路線，避免過量拆遷，且要與台中車站轉乘平台與台鐵整體發展計畫結合，設計監造經費約27億元。

中捷藍線細部設計與監造分為3個標案，5月9日起陸續決標，今天所有標案決標，預計明年完成細部設計，最快明年底陸續展開土建工程招標。模擬圖／
中捷藍線細部設計與監造分為3個標案，5月9日起陸續決標，今天所有標案決標，預計明年完成細部設計，最快明年底陸續展開土建工程招標。模擬圖／

東海大學 台中捷運

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