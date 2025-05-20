彰化詩歌節員林公園登場 詩樂畫市集共譜詩意週末

彰化縣文化局舉辦的「2025彰化詩歌節」活動5月24日在員林公園登場，彰化縣長王惠美在活動記者會致詞時說，詩歌節結合音樂、藝術與市集等元素，期盼讓詩歌走入民眾生活。

彰縣文化局今天在彰化縣立圖書館，舉辦「2025彰化詩歌節」活動宣傳記者會，王惠美、彰化縣興賢吟社理事長廖基堯等人與會。

王惠美致詞說，為紀念詩人屈原，詩歌節因此選在端午節前後舉辦，而彰化縣具深厚人文底蘊，許多師長致力推廣詩畫與吟唱文化，至於今年詩歌節主題為「詩歌響樂」，活動融合詩、樂、畫、遊戲及市集，誠摯邀請民眾闔家參與，度過充滿詩意的週末午後。

廖基堯也呼籲民眾共襄盛舉，除欣賞演出，也可順道參拜興賢書院文昌帝君，品嚐員林在地美食，感受文化與生活結合的魅力。

彰縣文化局指出，詩歌節活動包括「詩路挑戰大晉級」，邀請孩子們化身為詩意的勇士，完成趣味任務後就可以帶回精美禮物。

另外還有「小文青詩詩入畫」比賽，孩子們用詩作為靈感，再以畫筆繪畫出詩的意境，完成作品之後就可獲得維尼陶瓷馬克杯或馬卡龍保溫杯，讓詩陪伴孩子成長，把感動種進孩子心裡，讓更多的孩子喜愛詩歌的美好。