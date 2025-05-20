「送肉粽」忌諱這麼多 彰化鹿港25日晚有數百人送煞大陣仗

彰化縣鹿港鎮本月25日晚間有場「送肉粽」儀式，將由案發地的鹿港武聖宮承辦，廟方已公告送煞路線，將循鹿港沿海的傳統儀式，以步行方式走數公里後，抵達海邊將吊物化掉，廟方估計將動用數百人，沿途以鞭炮、掃把去煞，忌諱戴項鍊及皮帶，並呼籲民眾盡量迴避，不要好奇。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

此一習俗近年來也流行到內陸甚至他縣市，但幾乎都是很簡單儀式，由法師主持再用車輛載送，速度快，就算錯身而過，也不會知道，而鹿港傳統「送肉粽」是徒步方式送煞，並由宮廟主持，陣仗也大了許多。

據了解，本月25日11時晚間舉辦的「送肉粽」科儀，亡者是名40多歲女性，由案發地的鹿港武聖宮主辦， 武聖宮公布晚間11時舉辦科儀，11 時15分出發，將由鹿港鎮永安三路46巷出發，走到永安二路，左轉平等路，再右轉自由路、右轉鹿草路左轉彰濱五路一段 ，再右轉台61線西邊平面道路往黑橋出海口。

鹿港武聖宮還公告，此送煞儀式是由武聖宮夫子協天大帝降下符令，供鎮宅、保身，民眾若需要符令，可到廟裡自取。

鹿港武聖宮人員指出，本周日這場「送內粽科儀」是採鹿港傳統儀式，將動用到數百人，沿途也會有鄰近宮廟協助人員，加上加入的民眾，場面將十分盛大，參與人員沿路會放鞭炮、掃帚去煞，並有神尊隨行，路途達數公里，再到海邊化掉吊物。

武聖宮人員提醒，舉辦科儀及送煞沿途，民眾不要好奇，最好迴避閃到一邊，如果參與就要一路跟到底抵達海邊，參與者切記不得配戴與「吊」有關的項鍊及皮帶，也不得叫出名字。