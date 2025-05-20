快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

「送肉粽」忌諱這麼多 彰化鹿港25日晚有數百人送煞大陣仗

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。資料照片／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。資料照片／楊昇樺提供

彰化縣鹿港鎮本月25日晚間有場「送肉粽」儀式，將由案發地的鹿港武聖宮承辦，廟方已公告送煞路線，將循鹿港沿海的傳統儀式，以步行方式走數公里後，抵達海邊將吊物化掉，廟方估計將動用數百人，沿途以鞭炮、掃把去煞，忌諱戴項鍊及皮帶，並呼籲民眾盡量迴避，不要好奇。

「送肉粽」儀式是彰化鹿港、福興沿海地區，數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。

此一習俗近年來也流行到內陸甚至他縣市，但幾乎都是很簡單儀式，由法師主持再用車輛載送，速度快，就算錯身而過，也不會知道，而鹿港傳統「送肉粽」是徒步方式送煞，並由宮廟主持，陣仗也大了許多。

據了解，本月25日11時晚間舉辦的「送肉粽」科儀，亡者是名40多歲女性，由案發地的鹿港武聖宮主辦， 武聖宮公布晚間11時舉辦科儀，11 時15分出發，將由鹿港鎮永安三路46巷出發，走到永安二路，左轉平等路，再右轉自由路、右轉鹿草路左轉彰濱五路一段 ，再右轉台61線西邊平面道路往黑橋出海口。

鹿港武聖宮還公告，此送煞儀式是由武聖宮夫子協天大帝降下符令，供鎮宅、保身，民眾若需要符令，可到廟裡自取。

鹿港武聖宮人員指出，本周日這場「送內粽科儀」是採鹿港傳統儀式，將動用到數百人，沿途也會有鄰近宮廟協助人員，加上加入的民眾，場面將十分盛大，參與人員沿路會放鞭炮、掃帚去煞，並有神尊隨行，路途達數公里，再到海邊化掉吊物。

武聖宮人員提醒，舉辦科儀及送煞沿途，民眾不要好奇，最好迴避閃到一邊，如果參與就要一路跟到底抵達海邊，參與者切記不得配戴與「吊」有關的項鍊及皮帶，也不得叫出名字。

連同本月25日晚間這場「送肉粽」，加上之前的彰化市、花壇鄉及福興鄉，本月已至少舉辦4場。

「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
彰化縣鹿港鎮本月25日晚間有場「送肉粽」儀式，將由案發地的鹿港武聖宮承辦，廟方已公告送煞路線。圖／取自鹿港武聖宮
彰化縣鹿港鎮本月25日晚間有場「送肉粽」儀式，將由案發地的鹿港武聖宮承辦，廟方已公告送煞路線。圖／取自鹿港武聖宮
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像梁木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流。圖／楊昇樺提供
近年來「送肉粽」儀式逐漸在國內擴散，以往僅存在彰化海線地區，現在最北竟然連桃園都有，不靠海的南投也曾辦起這類儀式。資料照／林茂賢老師提供
近年來「送肉粽」儀式逐漸在國內擴散，以往僅存在彰化海線地區，現在最北竟然連桃園都有，不靠海的南投也曾辦起這類儀式。資料照／林茂賢老師提供

鹿港 送肉粽

延伸閱讀

彰化鹿港慶端陽不只有龍舟賽 6大亮點超好玩

鹿港慶端陽科技龍舟模擬駕駛首登場 安排夜間國際賽

高雄宮廟要求裝甲旅出公差「不能穿軍服」引官兵反彈 八軍團說話了

彰化鹿港端陽活動推限量西施舌煎堆 還有懷舊葫蘆問

相關新聞

行動支持醫護！彰化埔心社區送粽和加菜金 警消醫護足感心

端午節即將到來，彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞發動社區志工包粽子，今馬不停蹄分送到鄉內警、消、醫，許增鏞自掏腰包致贈...

「送肉粽」忌諱這麼多 彰化鹿港25日晚有數百人送煞大陣仗

彰化縣鹿港鎮本月25日晚間有場「送肉粽」儀式，將由案發地的鹿港武聖宮承辦，廟方已公告送煞路線，將循鹿港沿海的傳統儀式，以...

讓偏鄉孩子感受繪本學習樂趣 前進部落打造友善繪本空間

台灣大和志工社會關懷協會．台灣獅子會基金會．國際獅子會300C-3區．台中市四張犂三官堂．台中市山城人文產業發展協會．靜...

泰國駐台代表拜會台中市府 市長盧秀燕盼加強經貿合作

泰國貿易經濟辦事處代表文那隆今天拜會台中市府，並表示該處今年泰國國慶活動希望首次移師台中；台中市長盧秀燕表示，台中與泰國...

南投縣府推「垃圾處理再生能源中心」 縣長許淑華：做到全國最嚴謹

南投縣府19日舉行114年5月份第2次縣務會議，會中討論兩項與環保攸關的提案，包括考察歐洲環保設施成果、公廁修繕及特色公廁推動計畫，南投縣長許淑華強調，歐洲在更嚴謹的法規下，垃圾處理焚化廠規模可達日處

台中車站遊民多、環境髒亂影響觀感 交通局推4大策略

台中車站遭控遊民太多、環境髒亂，市府提出4大策略，增加清掃頻率、加派人力、增設垃圾桶、舉牌宣導，假日期間擴大清掃並加派巡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。