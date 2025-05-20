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行動支持醫護！彰化埔心社區送粽和加菜金 警消醫護足感心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔心鄉埔心社區理事長許增鏞帶志工，到埔心消防分隊送粽子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉埔心社區理事長許增鏞帶志工，到埔心消防分隊送粽子。記者簡慧珍／攝影

端午節即將到來，彰化縣埔心社區發展協會理事長許增鏞發動社區志工包粽子，今馬不停蹄分送到鄉內警、消、醫，許增鏞自掏腰包致贈加菜金，衛福部彰化醫院感謝許增鏞和埔心社區從新冠疫情到現在都用行動支持醫護。

埔心社區志工昨洗粽葉、炒糯米和餡料，包500顆粽子蒸熟放涼，在冰箱冷藏一晚，今分送到溪湖警分局埔心分駐所、舊館派出所、埔心消防分隊、衛福部彰化醫院，除了彰醫人員眾多贈送200顆粽子，警消單位各100顆，許增鏞另致贈4包加菜金祝賀端午佳節快樂。

或許包粽子人力老化，或許原物料上漲，最近兩年包粽子分享的社區越來越少，埔心社區送粽到各單位，都受到熱烈歡迎，埔心消防分隊說收到今年第一分粽子，格外感到情意深「粽」。

衛福部彰化醫院院長曾孔彥說，全台部立醫院只有彰化醫院設在「鄉」而非市、鎮，埔心鄉很有人情味，新冠疫情期間接納彰化醫院收治各縣市病患，埔心社區理事長許增鏞還捐贈防疫物資和食品為醫護加油打氣，度過最艱難時期，今又送粽子和加菜金，醫護「足感心」。

許增鏞表示，警消人員不分假日兢兢業業守護在地，彰化醫院具備區域醫院模模，設在埔心鄉是鄉民的福氣，埔心社區志工包粽分享佳節美味，慰勞平日辛苦的警消醫護覺得很有意義。

彰化縣埔心鄉埔心社區理事長許增鏞帶志工，到衛福部彰化醫院送粽子。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔心鄉埔心社區理事長許增鏞帶志工，到衛福部彰化醫院送粽子。記者簡慧珍／攝影

衛福部 包粽子

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