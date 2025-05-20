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讓偏鄉孩子感受繪本學習樂趣 前進部落打造友善繪本空間

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣大和志工社會關懷協會等單位到台中和平區德芙蘭谷關分校，及大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動。圖／靜好東方事業有限公司提供
台灣大和志工社會關懷協會等單位到台中和平區德芙蘭谷關分校，及大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動。圖／靜好東方事業有限公司提供

台灣大和志工社會關懷協會．台灣獅子會基金會．國際獅子會300C-3區．台中市四張犂三官堂．台中市山城人文產業發展協會．靜好東方事業有限公司等單位日前到台中和平區德芙蘭谷關分校、大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀與繪本捐贈，讓部落孩子感受繪本帶來更多學習樂趣。

台灣大和志工社會關懷協會理事長何正仁表示，他相信紙本書籍的溫度，才是偏鄉部落孩子學習的基本核心價值。

剛開始許多人存著觀望的心理，猜測在部落推動閱讀的活動大概只是心血來潮，從2014年開始何正仁帶身邊團隊翻山越嶺推動到今年2025年已逾11年，從未中斷過。從行動閱讀開始到與梨山賓館林閔政副總經理一起努力設立「山那邊夢想書房」藏書近萬冊，在谷關成立「熊和平閱讀驛站」藏書超過7千冊，一直到現在和平區各國小幼兒園已超過15個繪本空間完成。

這次在德芙蘭谷關分校的活動中，邀請專業說故事老師帶來繪本導讀與有獎徵答，安排DIY手作課程，讓孩子透過雙手延伸對故事的理解與想像力，也提供閱讀獎學金；四張犂三官堂總幹事陳明發表示，長年與何正仁理事長在和平推動偏鄉閱讀活動，深知教育是改變孩子的根本，閱讀是一切學習的起點，

活動也到大雪山大安溪畔的達觀部落幼兒園，準備在2樓與園方合作建置繪本空間，讓部落幼童能在安心舒適的環境中自由翻閱，何正仁表示，在和平區松鶴部落長大的金鐘獎最佳主持人LULU擔任2023活動代言人，結合許多出版社與來自全國各地的朋友陸續將繪本捐出，共募集將近3萬多本，經過近兩年時間的整理挑選了學童合適的繪本2萬本分派到部落各所學校，達觀分班是第16個繪本閱讀空間，預計6月下旬完成。

國際獅子會300C-3區楊茗莉總監表示，閱讀看似微小，卻有無限力量，鼓勵更多的獅友們積極參與偏鄉服務，這次和平區角落閱讀推廣就是最佳典範，令人感動。

楊茗莉感謝所有志工及台中市山城人文產業發展協會、靜好東方事業有限公司長期派駐在谷關驛站圖書館的付出，做和平區地方創生與16個角落閱讀調度轉運中心，讓閱讀的力量從角落出發行動持續的推動。

台灣大和志工社會關懷協會等單位到台中和平區德芙蘭谷關分校，及大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動。圖／靜好東方事業有限公司提供
台灣大和志工社會關懷協會等單位到台中和平區德芙蘭谷關分校，及大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動。圖／靜好東方事業有限公司提供
台灣大和志工社會關懷協會等單位到台中和平區德芙蘭谷關分校，及大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動。圖／靜好東方事業有限公司提供
台灣大和志工社會關懷協會等單位到台中和平區德芙蘭谷關分校，及大雪山大安溪畔和平區立幼兒園達觀分班，安排說故事導讀，手作DIY體驗與繪本捐贈等活動。圖／靜好東方事業有限公司提供

谷關 獅子會 大雪山

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