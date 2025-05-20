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南投縣府推「垃圾處理再生能源中心」 縣長許淑華：做到全國最嚴謹

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

南投縣府19日舉行114年5月份第2次縣務會議，會中討論兩項與環保攸關的提案，包括考察歐洲環保設施成果、公廁修繕及特色公廁推動計畫，南投縣長許淑華強調，歐洲在更嚴謹的法規下，垃圾處理焚化廠規模可達日處理上千公噸垃圾，南投縣積極覓地推動垃圾處理再生能源中心，一定會依照最新標準更高的法規，做到全國最嚴謹。

許淑華縣長指出，南投縣因爲沒有自己的垃圾焚化廠，所以她上任以來，就積極覓地，目前初步選定一處，正要開始做相關的環境影響評估，為了未來在整個建置焚化廠的過程，能夠把最好的經驗放進去，因此特別由秘書長洪瑞智組團，包括5位議員及相關專業人員在內，前往丹麥及法國考察環保設施，比較歐洲和國內法規，各項汙染物排放標準，丹麥和法國都更嚴格，但分別於2017及2007年開始營運的廠，日處理量高達1,680及1,464公噸，仍可做到焚化廠變成滑雪場，夏天滑草冬天滑雪並擁有攀岩場咖啡廳的多元遊憩場所。行政院環境部正準備在今年再下修焚化廠空氣汙染物排放標準，將國內焚化廠管理做得更嚴格，南投縣垃圾處理再生能源中心在未來規劃及推動過程中，一定會按照最新的法規標準，也就是等到真正動工興建時，南投縣的焚化廠一定會做到全國最嚴謹，這一點要請民眾放心。

許淑華縣長表示，相關後續的作業，必須等到環評結果出來，大家所關注，會不會對產業造成影響，縣府會依照法定的程序，向鄉親做報告。

聚傳媒

許淑華 考察

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