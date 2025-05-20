台中車站遊民多、環境髒亂影響觀感 交通局推4大策略

台中車站遭控遊民太多、環境髒亂，市府提出4大策略，增加清掃頻率、加派人力、增設垃圾桶、舉牌宣導，假日期間擴大清掃並加派巡邏人力，並在車站大平台增設2處垃圾桶，同時請勞工局等單位以多國語言舉牌宣導，盼打造安全友善的車站。

台中車站是中台灣重要的轉運中心之一，幅員較廣且有許多遮風避雨空間，警方統計，周邊約有上百名遊民，不過他們並未違法，警方無權驅趕。由此衍生出的問題是垃圾滿地、環境髒亂，不少議員反映造成市容與觀感不佳，甚至讓民眾害怕。

交通局表示，目前沒有法律依據禁止遊民出入，已啟動4大策略，盼用輔導的方式持續改善車站環境。前兩個策略是增加清掃頻率與人力，交通局原本每天就會安排清潔人員定期清掃，現在針對周末人潮，會再提高清掃密度，也在首班車發車前提前清掃。

第三、第四個策略針對垃圾問題，交通局在車站大平台階梯處增設2個垃圾桶，也規畫保全人員假日手持多國語言宣導牌，向來自各國的遊客、移工溝通。交通局長葉昭甫指出，台中車站常吸引許多移工相約聚會，交通局與環保局、社會局、衛生局、勞工局與警察局合作，宣導的同時加強夜間稽查。