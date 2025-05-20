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台中車站遊民多、環境髒亂影響觀感 交通局推4大策略

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
交通局與勞工局等單位合作，請保全人員手持多國語言的宣導牌，和各國民眾面對面溝通。圖／台中市政府提供
交通局與勞工局等單位合作，請保全人員手持多國語言的宣導牌，和各國民眾面對面溝通。圖／台中市政府提供

台中車站遭控遊民太多、環境髒亂，市府提出4大策略，增加清掃頻率、加派人力、增設垃圾桶、舉牌宣導，假日期間擴大清掃並加派巡邏人力，並在車站大平台增設2處垃圾桶，同時請勞工局等單位以多國語言舉牌宣導，盼打造安全友善的車站。

台中車站是中台灣重要的轉運中心之一，幅員較廣且有許多遮風避雨空間，警方統計，周邊約有上百名遊民，不過他們並未違法，警方無權驅趕。由此衍生出的問題是垃圾滿地、環境髒亂，不少議員反映造成市容與觀感不佳，甚至讓民眾害怕。

交通局表示，目前沒有法律依據禁止遊民出入，已啟動4大策略，盼用輔導的方式持續改善車站環境。前兩個策略是增加清掃頻率與人力，交通局原本每天就會安排清潔人員定期清掃，現在針對周末人潮，會再提高清掃密度，也在首班車發車前提前清掃。

第三、第四個策略針對垃圾問題，交通局在車站大平台階梯處增設2個垃圾桶，也規畫保全人員假日手持多國語言宣導牌，向來自各國的遊客、移工溝通。交通局長葉昭甫指出，台中車站常吸引許多移工相約聚會，交通局與環保局、社會局、衛生局、勞工局與警察局合作，宣導的同時加強夜間稽查。

交通局表示，車站內禁止隨地丟垃圾，違者依廢棄物清理法裁罰，市府會不定期派員取締；善心民眾或慈善團體若想幫助遊民，可以和社會局聯絡，有專責人員分配資源，避免不當發放物資，導致浪費或環境髒亂。交通局會持續與其他單位合作，讓台中車站既富人情味也不失整潔秩序。

交通局在台中車站平台階梯增設2處垃圾桶，盼改善環境問題。圖／台中市政府提供
交通局在台中車站平台階梯增設2處垃圾桶，盼改善環境問題。圖／台中市政府提供

遊民 垃圾桶 人力

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