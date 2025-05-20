打通台中大甲日南高鐵橋下通道 市府同意年底發包半年完工

台中市大甲日南地區因缺乏縱向聯絡道路，交通仰賴農路串聯，早已不敷現今使用需求，台中市議員施志昌長年爭取利用高鐵橋下空間開闢道路，終獲市府新建工程處支持，總經費預估7146萬元，將設置一條長1.6公里、寬6公尺的道路，最快可於今年底完成發包，預計工期約半年。

市議員施志昌指出，日南地區許多道路目前仍倚賴農路通行，這些路網常受國道、鐵路等大型交通設施切割，導致無法有效串聯主要幹道；目前再加上現行農路闢建規定嚴格，導致當地居民與農民行車需繞道而行，增加交通時間，也影響地方發展與交通安全。

太白里長游招滿表示，過去農民進出多依賴通天路平交道，該處不僅經常壅塞，更存在交通安全疑慮，幸福里長林晨彬也說，幸福里與太白里的農地多未辦理重劃，農路狹小、道路系統不完整，造成民眾出入極為不便。

因此，建議能善用高鐵橋下空間開闢道路，不僅可大幅提升日南至苑裡的交通便利性，更有助整體區域串聯，針對北堤東路至苗140線間的高鐵橋下開闢道路，透過地連署爭取支持，促使市府加速工程推動。