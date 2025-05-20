快訊

不用等到9月、蘋果AirPods現在還能買！新爆料曝：超大改款還有得等

「民進黨最希望我逃亡」柯文哲嘆「不會逃」：他們希望第三勢力泡沫化

三峽駕車暴衝釀3死…肇事翁是「模範父親」 新北社會局：立即取消資格

郵差變天使 台中、社口郵局與華山基金會端午送愛到宅關懷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中郵局與神岡社口郵局已連續11年響應華山基金會端午關懷活動，今年擴大規模，今天在台中市神岡區社口活動中心舉行華山基金會受贈儀式。圖／華山基金會提供
台中郵局與神岡社口郵局已連續11年響應華山基金會端午關懷活動，今年擴大規模，今天在台中市神岡區社口活動中心舉行華山基金會受贈儀式。圖／華山基金會提供

台中郵局與神岡社口郵局已連續11年響應華山基金會端午關懷活動，今年擴大規模，共募集100分端午關懷禮、600顆粽子，並加碼八寶五穀粉、黑芝麻粉、尿布等物資，全數贈與華山基金會，照顧在地失能、失智、失依老人，今天在台中市神岡區社口活動中心舉行華山基金會受贈儀式。

台中郵局長葉玉瑕今天與現場民眾和幼兒園孩童，拿著義工手作的「艾草孝親槌」為現場的阿公阿嬤按摩肩頸；社口郵務人員協助將愛心物資及關懷禮送給在地長者，今年更投入每月「關懷服務」行列，實踐「取之於當地，回饋於當地」理念。

葉玉瑕表示，台中郵局是大家的在地好厝邊，盼透過行動號召更多企業與民眾投入公益，關注獨居長輩，「郵政愛相隨，端午不孤單」。

華山基金會民國88年成立，服務全台三失老人，提供免費到宅訪視、陪同就醫、護甲等服務，持續推動「因為有您，送愛到家」認助孤老計畫，每月1250定期捐款，為弱勢長者建立照顧網絡。

台中郵局與神岡社口郵局已連續11年響應華山基金會端午關懷活動，今年擴大規模，今天在台中市神岡區社口活動中心舉行華山基金會受贈儀式。圖／華山基金會提供
台中郵局與神岡社口郵局已連續11年響應華山基金會端午關懷活動，今年擴大規模，今天在台中市神岡區社口活動中心舉行華山基金會受贈儀式。圖／華山基金會提供

郵局 華山基金會 獨居

延伸閱讀

端午將至！港務公司防疫非洲豬瘟 今年已宣導179艘船

端午假期將至 新北市路邊平日收費停車格暫停收費

北台中家扶「溫媽媽志工隊」連21年端午送粽傳愛 溫暖如媽媽

台鐵端午加開6列次！座位逾3000個 周四0時開搶

相關新聞

南投縣府推「垃圾處理再生能源中心」 縣長許淑華：做到全國最嚴謹

南投縣府19日舉行114年5月份第2次縣務會議，會中討論兩項與環保攸關的提案，包括考察歐洲環保設施成果、公廁修繕及特色公廁推動計畫，南投縣長許淑華強調，歐洲在更嚴謹的法規下，垃圾處理焚化廠規模可達日處

台中車站遊民多、環境髒亂影響觀感 交通局推4大策略

台中車站遭控遊民太多、環境髒亂，市府提出4大策略，增加清掃頻率、加派人力、增設垃圾桶、舉牌宣導，假日期間擴大清掃並加派巡...

打通台中大甲日南高鐵橋下通道 市府同意年底發包半年完工

台中市大甲日南地區因缺乏縱向聯絡道路，交通仰賴農路串聯，早已不敷現今使用需求，台中市議員施志昌長年爭取利用高鐵橋下空間開...

影／健身不用錢！南投國姓銀髮俱樂部成立 更達成1驚人目標

隨年齡增長步入老年，身體機能退化，但可透過運動健身活躍老化，南投縣衛生局積極布建銀髮健身俱樂部，國姓鄉由東華醫院協辦，是...

大安海水浴場鐵釘劃傷遊客 中市府：要求廠商全面清理

台中市大安濱海樂園是中部唯一的海水浴場，民進黨團指出，近日廠商施工後將廢棄物堆滿沙灘，部分鐵釘裸露於積水中，已經有遊客踩...

彰化縣文化局出手 縣定古蹟遠東戲院修復有眉目

彰化縣北斗鎮遠東戲院被登錄歷史建築，經過年多紛擾，最大地主北斗鎮公所去年完成收購私人股分，今年拆除違建，目前進入細部規畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。