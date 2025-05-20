郵差變天使 台中、社口郵局與華山基金會端午送愛到宅關懷

台中郵局與神岡社口郵局已連續11年響應華山基金會端午關懷活動，今年擴大規模，共募集100分端午關懷禮、600顆粽子，並加碼八寶五穀粉、黑芝麻粉、尿布等物資，全數贈與華山基金會，照顧在地失能、失智、失依老人，今天在台中市神岡區社口活動中心舉行華山基金會受贈儀式。

台中郵局長葉玉瑕今天與現場民眾和幼兒園孩童，拿著義工手作的「艾草孝親槌」為現場的阿公阿嬤按摩肩頸；社口郵務人員協助將愛心物資及關懷禮送給在地長者，今年更投入每月「關懷服務」行列，實踐「取之於當地，回饋於當地」理念。

葉玉瑕表示，台中郵局是大家的在地好厝邊，盼透過行動號召更多企業與民眾投入公益，關注獨居長輩，「郵政愛相隨，端午不孤單」。