影／健身不用錢！南投國姓銀髮俱樂部成立 更達成1驚人目標

隨年齡增長步入老年，身體機能退化，但可透過運動健身活躍老化，南投縣衛生局積極布建銀髮健身俱樂部，國姓鄉由東華醫院協辦，是全縣最後一個成立的鄉鎮，今於當地衛生所剪綵啟用，也讓南投完成一鄉鎮市一銀髮健身俱樂部的目標。

東華醫院長張國翊表示，該俱樂部引進最新AI健身器材能記錄每個使用者運動檢測數據，每周二、四上午9時至下午4時30分開放，完全免費，現場也有復健治療師、運動指導員、課程老師等帶長輩運動、使用器材，讓長輩越活越健康。

南投縣衛生局指出，南投縣老年人口比例已達21.74%，位居全國第三，已邁入超高齡社會，為促進長輩健康，活躍老化，於2021年成立了全國第一處銀髮健身俱樂部，後續積極布建朝一鄉鎮市一銀髮健身俱樂部努力，全縣至今已有16處。

衛生局保健科長鄭綉錦說，國姓鄉是全縣最後一個成立銀髮健身俱樂部的鄉鎮，而其由當地衛生所提供一樓場地，並向國民健康署爭取補助器材費用，更感謝東華醫院願提供人力進駐，協助長輩活躍老化，也讓看診、社區民眾都能就近使用。

東華醫院醫療副院長蘇俊郎說，該俱樂部設置肩推健身機、划船健身機、屈腹健身機、腿開合健身機、屈伸腿健身機、坐式腳踏車等健身器材，還有檢測機可測量身高、體脂、血壓、握力等數據都能傳輸雲端，為長輩評估打造個人運動方案。