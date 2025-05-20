臺中市政府攜手聯聚文教基金會 號招200位學童彩繪「童書之森」

臺中市即將迎來國際級的兒童圖書館建築「童書之森」，座落於七期秋紅谷生態公園旁，由日本建築大師安藤忠雄親自設計，預計23日正式動工，在等待圖書館落成的期間，臺中市政府與聯聚文教基金會，特別策劃充滿溫度與創意的彩繪圍籬活動，邀請大同國小、惠文國小與惠來國小超過200位學童，以畫筆描繪心中的「童書之森」。

「童書之森．臺中」由普立茲克建築獎得主安藤忠雄操刀設計，忠泰建設安排促成，臺中市政府、聯聚建設支持興建，是日本以外，東亞地區的首座童書之森，這座兒童圖書館以森林包覆的橢圓形建築為主要特色，並採用安藤忠雄代表性的清水模為主要的工法材料。

聯聚建設創辦人江韋侖表示，要完成這座圖書館「不是一件容易的事情」，期勉聯聚建設的同仁們全力以赴，落實安藤忠雄建築師的設計。

安藤忠雄此前也表示，這是「獻給未來孩子們的建築」，因為現今社會大家都過於依賴手機，應該要讓孩子們有更多時間投入閱讀，藉由閱讀重新建構新的思考模式。

聯聚指出，在彩繪圍籬的活動現場，孩子們拿起畫筆盡情揮灑，第一次嘗試在偌大牆面上畫畫的學童，感到特別新鮮，現場歡笑聲不斷，尤其當孩子發現自己的手繪圖被結合到牆上時，更興奮地分享並介紹自己的創作，專業美術老師整合校內工作坊中學童的創意靈感，讓長達72公尺的工程圍籬，像繪本故事般展開，融合臺中的城市地景與自然風貌，帶領所有市民朋友一起踏上童書之森的奇幻閱讀旅程。

臺中市文化局長陳佳君特別到活動現場，和孩子一同創作，陳佳君表示，謝謝聯聚文教基金會用心籌劃活動，以及大同、惠來、惠文三所國小師生們的參與，閱讀教育是市府推動的重要目標，童書之森．臺中將成為孩子們探索知識的夢想基地，將學童們宛如青蘋果的創意活力展現在圍籬牆上面。

聯聚建設總經理王于娟表示，這是一場從建築尚未動工，就與孩子們攜手起步的旅程，希望讓圖書館從一開始就擁有溫暖的生命力，透過學童的畫筆與創意，為這座城市種下對閱讀的期待與想像。

值得一提的是，集體共創的畫面，結合安藤忠雄老師的「青蘋果」理念。以「青春」為名的青蘋果意象，常見於安藤忠雄老師的建築、展覽論述，例如在位於日本大阪的「童書之森・中之島」門口，即佇立一顆偌大的青蘋果雕塑，藉由青蘋果，安藤忠雄希望提醒每位進入圖書館的讀者「保有熱情與純真。」在彩繪牆面上，學童將青蘋果轉化為充滿創意的書牆、建築、人物，展現孩子們的純真想像，有趣的是，聯聚文教基金會也貼心的在學童的點心袋中，加上一顆青蘋果，加深孩子們的印象。

大同國小校長馬任賢分享，很感謝臺中市政府及聯聚文教基金會規劃這場別具意義的活動，聯聚過去也曾支持大同國小修繕共善公園，用心投入美學與教育的結合，而這次彩繪活動，讓孩子們能與專業的藝術老師共同創作，獲得難得經驗，不只讓圖書館開工的起始，就充滿孩子的笑聲與創意，也讓小朋友的創意與夢想，成為臺中市深刻的記憶。

聯聚文教基金會代表江衍瑾補充，童書之森施工圍籬將長期展示學童創作，陪伴圖書館興建每一刻直至竣工，成為城市中會說故事的藝術牆。這不只是一次活動，更是一段見證圖書館誕生的集體回憶，當圖書館正式啟用後，這些參與的孩子，將不只是讀者，更是城市文化新地標的共同創作者。