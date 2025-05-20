彰化縣文化局出手 縣定古蹟遠東戲院修復有眉目

彰化縣北斗鎮遠東戲院被登錄歷史建築，經過年多紛擾，最大地主北斗鎮公所去年完成收購私人股分，今年拆除違建，目前進入細部規畫期末審查；文化局今表示，將協助鎮公所申請文化部補助經費，打造北斗鎮文化新地標。

遠東戲院曾是北斗望族許家的花園「梅亭」，1895年10月北白川宮能久親王曾暫居此處，昭和十三年被改建成公園和立碑紀念，附近居民稱為御遺跡地，國民政府遷台後，1952年第三屆鎮民代表會倡議在這裡興建戲場，1954年獲鎮公所同意，1956年戲院落成，命名為遠東戲院，投資股分鎮公所占兩股，民間占8股，每股5萬元。

遠東戲院營業15年，早期放映電影，後來有歌舞團、布袋戲團表演，1972年以後戲院落沒歇業，閒置很久，鎮公所與股東之間發生產權糾紛，其中一派主力提報歷史建築，2016年7月登錄為縣定古蹟，鎮公所不服，提起行政訴訟一路上訴到最高行政法院，被判駁回上訴定讞，之後歷任鎮長都規畫修復與再利用。

前鎮長楊麗香編列收購遠東戲院收購民股的經費，但收購到修復規畫的意見紛陳，直到現任鎮長顏宏霖找律師處理，去年以1200多萬元買回民股，另一方面委託規畫設計，目前進入細部規畫設計期末審查，礙於遠東戲院文資身分，內部老舊設計無法說改就改，如何現代化讓鎮公所煞費苦心。

文化局表示，縣定古蹟遠東戲院由鎮公所管理、執行修復計畫及未來再利用，去年12月舉辦修復地方說明會采集眾議，文化局協助向文資局爭取經費整修也列席審查會，

鎮公所說，遠東戲院將陳列本身影視歷史資料，原來放映廳約可改造為容納400人的展演場，目前預計請文化局向中央爭取7至8千萬元，明年動工整修，日後作為北斗鎮藝文活動及社區集會的場地，實際用途還要看最終審查結果，但能確定的是翻新後北斗戲院將成北斗代表性建築。