南投國小周邊違停嚴重 家長擔心學生走在行人地獄

南投市南投國小周邊道路長期遭違停車輛占用，導致上下學時間路面狹窄，學生和車輛爭道。家長批評，校園周邊道路如同行人地獄，要求規畫行人步道。南投市公所表示，將會勘討論改善學童上下學安全。

陳姓家長說，南投國小是南投市最大的國小，周邊道路卻不安全，車輛違停嚴重，尤其是文昌街、中學街一帶，路寬僅有7公尺，違停車輛占用道路，車輛為閃避違停車輛常逆向行駛，學童更需在車陣中穿梭，安全毫無保障。

他說，新北市三峽區才發生老翁駕車行經北大國小旁，衝撞機車與放學人潮，造成3死12傷，讓家長更擔心南投國小周邊交通安全，尤其，學校周邊無人行道，學生上下學被迫走在車道上，萬一發生事故更危險。

黃姓家長表示，南投國小鄰近住宅區與補教機構，交通高峰時段堵塞混亂，始終沒有改善，違停車輛占用路面，有員警私下說，道路沒有畫設路邊標線，擔心居民反彈，才未能直接取締。校方也只在上下學時間封路，由老師與志工維持交通秩序，但其他時段孩子走這段路，只能和車輛爭道。

家長說，希望市公所與警方能正視問題，改善學校周邊交通秩序，不要讓學生每天冒險走在「行人地獄」，「等發生悲劇，才來畫線、才來清車，那時候就太遲了。」

南投警分局表示，警方會加強校園周邊道路違規取締，道路需要劃設紅黃線禁止停車，將會同相關單位會勘，重新規畫標線劃設，確保學生通行安全。