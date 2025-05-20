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北台中家扶「溫媽媽志工隊」連21年端午送粽傳愛 溫暖如媽媽

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
北台中家扶「溫媽媽志工隊」連續21年端午送粽傳愛。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶「溫媽媽志工隊」連續21年端午送粽傳愛。圖／北台中家扶中心提供

端午節將到，北台中家扶「溫媽媽志工隊」連續21年參加端午送粽傳愛活動，溫媽媽志工隊成立逾40年，由一群關懷社會、願意投入服務的女性所組成；命名為「溫媽媽」，如媽媽溫暖的志工隊。

該志工隊目前是北台中家扶人數最多的志工團隊，超過百位成員，扶幼項目多元，包括幼兒托育、接待值班、及節慶慰問活動等。

隊員年齡從30至70歲都有，包括教職、護理、士農工商等各行各業，志工成員中也有曾經接受過家扶扶助的家長，當年在經濟困頓時獲得社會支持，如今生活穩定後選擇投入志工服務，透過行動回饋社會、陪伴有同樣處境的家庭度生命難關。

端午節將到，溫媽媽志工隊已連續21年於端午前夕募集經費、號召志工贈粽給家扶的弱勢家庭，讓家庭感受到過節氣氛。除贈粽慰問外，志工們依據各自專長，設計一系列活動，包括義剪、親子DIY、及健康飲食課程。

北台中家扶「溫媽媽志工隊」連續21年端午送粽傳愛。圖／北台中家扶中心提供
北台中家扶「溫媽媽志工隊」連續21年端午送粽傳愛。圖／北台中家扶中心提供

端午節 健康飲食

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