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質疑中火夜間火力全開 中市府籲台電用心調度

中央社／ 台中20日電

台中市長盧秀燕昨天質疑核電停止後，中火夜間幾乎火力全開。台中市環保局長陳宏益今天呼籲台電，說好綠電先行，比較髒的能源就不要在此時使用，應用心調度比較乾淨的能源。

盧秀燕昨天出席活動接受媒體聯訪時表示，停止核電以後，由於台中火力發電廠是全國最大的電廠，尤其10部機組全部燒煤，經過市府追蹤發現中火火力的確有全開的現象，尤其晚上太陽光電不夠的時候。

盧秀燕舉例，以核三廠停止前一天的5月16日為準，當天發電是3000MW，可是18日晚上是4500MW，等於增加了50%的發電量，也等同增加了50%的燃煤，尤其夜晚大家在睡覺的時候，空污會增加，因此市府對此事極為憂心。

對於台電認為中市府引用的時段不是全時段，中火沒有火力全開。陳宏益上午在市政會議前接受媒體聯訪時表示，中火10部燃煤機組中使用了9部機組，每一部都開到9成多，大家可以去看台電每10分鐘發布的各機組發電量。

陳宏益表示，台電宣示配合綠電先行，但上午9時多已經開到快8成了，市府不能理解的是，是否因為這幾天是國家的重要節日，絕對不能出現停電或任何電力事故，但目前還有幾部天然氣電廠至今沒有調度，與台電對外宣布要以氣代煤及燃氣優先的原則令民眾不解。

陳宏益呼籲台電，還是不要在此時使用比較髒的能源，國內還有一些比較乾淨的能源可以調度，例如使用天然氣的嘉惠電廠。至於市府所引用的都是台電資料，包括在17日之前的前3天，大家都可以回去推算，因為這些資訊都騙不了人，台電每10分鐘發布的所有資訊都有留下來。

陳宏益認為，雖然白天確實有太陽能在運作，可是昨天中午也有太陽能，中火就已經9機組都開到8、9成了，希望台電能夠再更用心的調度。

盧秀燕 台電 中火

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