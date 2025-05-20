殺人海域！大安海水浴場充滿鐵釘廢棄物 不時畫傷遊客

大安海水浴場作為中部地區唯一的海水浴場，台中市斥資3千萬元興建的觀光路廊，原本應是提供市民親海、賞景的公共空間，針對社群平台「爆料公社」中，有民眾揭露在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止一事，台中市議員王立任上午控訴現場成為一個充滿危機的「殺人海域」。

台中市議員王立任上午指出，針對大安濱海樂園沙灘近來頻頻發生遊客遭鐵釘刺傷流血事件，不僅第一時間就主動聯繫受傷遊客外，並立即前往現場勘查，所見情況令人震驚，本應讓民眾能夠安心與海洋親近的大安海水浴場，隨著這起遊客的受傷事件，徹底凸顯出市府在管理維護上的明顯失職。

王立任說，勘查環境發現現場海域中藏有大量鐵釘，是施工廠商在板模作業結束後，直接棄置於水中，沙灘上積滿了施工廢棄物，其中包含了許多尖銳廢棄物，部分鐵釘甚至直接裸露於積水之中，稍有不慎便會釀成嚴重傷害，此外我們在平台旁發現了一包包裝滿鐵釘的袋子，且袋子中的鐵釘皆生鏽嚴重。

向現場救生員進一步查證，才知這些鐵釘是由廠商撿起的，而且遊客遭鐵釘或廢棄物劃傷的事情，早已不是第一次發生，且自觀景平台完工後，就不斷有民眾在該區域受傷，最近1起甚至是上周末剛發生，且現場照片看起來受傷狀況非常嚴重，市府不僅未封鎖危險區域、未設置警示牌，甚至也沒有主動對外說明或通報傷害事件。