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殺人海域！大安海水浴場充滿鐵釘廢棄物 不時畫傷遊客

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供

大安海水浴場作為中部地區唯一的海水浴場，台中市斥資3千萬元興建的觀光路廊，原本應是提供市民親海、賞景的公共空間，針對社群平台「爆料公社」中，有民眾揭露在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止一事，台中市議員王立任上午控訴現場成為一個充滿危機的「殺人海域」。

台中市議員王立任上午指出，針對大安濱海樂園沙灘近來頻頻發生遊客遭鐵釘刺傷流血事件，不僅第一時間就主動聯繫受傷遊客外，並立即前往現場勘查，所見情況令人震驚，本應讓民眾能夠安心與海洋親近的大安海水浴場，隨著這起遊客的受傷事件，徹底凸顯出市府在管理維護上的明顯失職。

王立任說，勘查環境發現現場海域中藏有大量鐵釘，是施工廠商在板模作業結束後，直接棄置於水中，沙灘上積滿了施工廢棄物，其中包含了許多尖銳廢棄物，部分鐵釘甚至直接裸露於積水之中，稍有不慎便會釀成嚴重傷害，此外我們在平台旁發現了一包包裝滿鐵釘的袋子，且袋子中的鐵釘皆生鏽嚴重。

向現場救生員進一步查證，才知這些鐵釘是由廠商撿起的，而且遊客遭鐵釘或廢棄物劃傷的事情，早已不是第一次發生，且自觀景平台完工後，就不斷有民眾在該區域受傷，最近1起甚至是上周末剛發生，且現場照片看起來受傷狀況非常嚴重，市府不僅未封鎖危險區域、未設置警示牌，甚至也沒有主動對外說明或通報傷害事件。

中市觀旅局表示，已責成施工單位儘速清理，並動用磁鐵等工具，對沙灘區進行全面性掃除與檢測，要求業者全面加速清理大安濱海樂園施工遺留廢棄物，並表示將函送工程會列不良廠商；另也提醒遊客，若近期於大安濱海樂園有遭割傷情形，請與觀旅局聯繫並提供聯絡方式，將全力協助保險理賠程序。

大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供
大安海水浴場近來遭民眾爆料在觀景平台前的積水區中踩到尖銳鐵釘，當場血流不止，民代控訴現場是充滿危機的「殺人海域」。圖／市議員王立任提供

海水浴場 廢棄物 台中市

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