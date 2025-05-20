大甲地政所防詐跨過大安溪 日南設點提供便民申辦管道

台中市地政局推動地政防詐三部曲同步上線！即日起跨過大安溪增加服務據點，未來日南地區民眾不用再前往大甲市區洽公，日南便民辦公室就可以申辦「住址隱匿」、「地籍異動即時通」及「指定送達處所」的三項服務，打造不動產防詐的環境。

大甲地政事務所說，民眾可視自身情況主動申請防詐三部曲，包括「住址隱匿」，隱匿後的第二類謄本所有權人住址便只顯示段、路、街、道或前6個中文字，避免完整住址外流，可有效防堵心懷不軌者利用個資進行詐騙行為；而若民眾日後有需要，也還是可申請解除隱匿。

此外，「地籍異動即時通」服務則可在不動產申請異動，於地所收件及登記完成時，會以簡訊或電子郵件通知登記名義人，協助登記名義人第一時間掌握自己的不動產是否有辦理產權移轉及是否為自己所知悉；若確定近期並無申辦產權移轉案件，可在被移轉前向地所申請異議。

「指定送達處所」則可指定1處國內通訊地址作為地政機關公文書送達處，避免因未住在戶籍地而錯失機關送達的重要公文，保障自身權益。民眾若能同時申辦「防詐三部曲」措施，將有效減少個資外洩的風險與強化產權異動的掌握度，防止不動產被冒名交易。自即日起，不論是大甲地政所或是日南便民辦公室（大甲區中山路二段317號）皆可受理申請。