影／沿街鞭炮迎接 台中東勢中山國小女壘隊全國冠軍凱旋而歸

台中市東勢區中山國小女壘隊奪下全國中小學女子壘球聯賽國小乙組冠軍，這是東勢區第一次有女壘隊獲全國冠軍，教練當天帶選手們返鄉，地方人士沿街放鞭炮迎接冠軍選手凱旋而歸。

一年一度全國中小學女子壘球聯賽今年在高雄舉辦，10天賽事，本月16日結束，東勢區中山國小女壘隊獲得全國中小學女子壘球聯賽國小乙組冠軍，當天傍晚回到東勢區，學校家長會長張旭政當天通知地方人士後，很多人動起來，熱心準備迎接，在沿街放鞭炮，也立刻製作大型紅布條迎接慶祝選手們奪冠返鄉。

中山國小校長張榮林表示，學校女壘隊獲得全國總冠軍是該校第一次，也是東勢區首次，大家都很高興，當天傍晚老師們在校門口迎接教練和選手，地方人安排沿街的鞭炮慶祝讓教練和選手們很驚喜。