南投魚池藥師陳雨函穿梭山區 送藥偏鄉兼送暖

南投縣魚池鄉源和藥局藥師陳雨函常與丈夫王士華穿梭山區送藥到府，即使工作繁重，近日受傷的王士華出入甚至須倚賴助行器，夫妻仍親力親為，堅定「送藥過去是我們的責任」。

源和藥局（前身為源和西藥房）創立已74年，傳到王士華已第3代；藥局不大，卻不斷有民眾出入領藥，時間一到，就由陳雨函騎機車載著王士華，拎著電腦、全民健康保險卡讀卡機與藥品，深入山區到社區配送藥物，過程中患者與家屬都熱情招呼，彷彿友人到訪串門子，充滿人情味。

「想像不到的辛苦」，高雄市出身的陳雨函原本在醫院服務，嫁到魚池以為只是要「顧藥局」，但發現位處偏鄉，許多長者領藥很不方便，連公車都不好搭，決定送藥到府。

住都會區的人可能很難想像，有患者從住家步行到客運站牌就近40分鐘，陳雨函每次送藥，對方都很開心，還熱情要留陳雨函夫婦吃飯。

陳雨函表示，大部分個案住山區，地點不好找，第一次去常找不到路，就須靠郵差幫忙，或聯繫對方家屬電話導航。

「能幫就盡量幫」，陳雨函說，送藥常發現弱勢族群或獨居長輩，有時候與患者聊天，也得知周邊鄰居可能有急難處境或身心障礙需求要協助，就協助轉介社會福利單位。

陳雨函還拉著王士華「出公差」，即使王士華今年初腿部受傷，行走都須倚賴助行器，仍堅持陪藥師太太到府服務。王士華說，不便歸不便，做多少算多少，「我們是在地的藥局，患者的處方在這裡，送藥過去是我們的責任」。

坐著輪椅的76歲巫阿嬤見到王士華相當開心，連忙關心腿部復原狀況，還連忙說「我自己去拿（藥）就好」，王士華則不斷勸說阿嬤「妳按時吃藥最重要」。

家屬巫承達說，媽媽罹患巴金森氏症，在林口長庚紀念醫院長期追蹤治療，以前拿藥都要跑一趟北部，現在透過藥局領處方藥，甚至有藥師送藥到府，減輕家人負擔。

王士華表示，魚池早期醫藥缺乏，他的祖父成立西藥房服務在地居民、宣導正確用藥知識，並栽培他的父親考取藥師執照；他的父親發現有些偏鄉居民須搭公車舟車勞頓，只為到藥局領藥，就主動送藥到府，他與妻子接棒後，也執行南投縣政府「獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」。

王士華打趣說，太太載他送藥前會致電通知患者，有些長輩相當開心說「要等我2個小時打扮一下」；有時幫農民送藥到家，還會收到對方栽種的蔬果，「都懷疑自己出門是去買菜」。

陳雨函送藥到府前要事前準備，事後還有文書作業，都是額外負擔，但這對夫妻收到的回饋很正向，常聽到患者說「我去拿就好、何必這麼麻煩」、「坐一下再走」，都讓她充滿能量。