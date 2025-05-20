全台首座！安藤忠雄打造台中新地標 200童彩繪「童書之森」施工圍籬

由日本建築大師安藤忠雄操刀的兒童圖書館「童書之森」全台首座落腳台中，預計5月23日動工，台中市政府與聯聚文教基金會昨邀大同國小、惠文國小與惠來國小逾200名學童彩繪施工圍籬，以畫筆描繪出心中的「童書之森」。

「童書之森」是普立茲克建築獎得主安藤忠雄為孩子打造的圖書館，日本共4座，盼啟發孩子閱讀樂趣，激發出對世界的好奇心，並培養無限的創造力。台中市政府經過2年努力，在忠泰建設牽線促成下，獲安藤忠雄首肯，全台首座「童書之森」選址在台中秋紅谷旁。

「童書之森．台中」由安藤忠雄操刀，市府、聯聚建設支持興建，特色為森林包覆的橢圓形建築，並採用安藤忠雄代表性的清水模為主要的工法材料；聯聚建設創辦人江韋侖直言，要完成這座圖書館「不是一件容易的事情」，期勉聯聚建設員工全力以赴，落實安藤忠雄建築師的設計。

昨天的彩繪圍籬活動，3校的學童在老師陪伴下，盡情在72公尺的工程圍籬上，畫上書本森林、動物樂園到奇幻場景、台中重要地標及天際線景色，也畫出對未來「童書之森・台中」的期待與想像。

台中市文化局長陳佳君說，「童書之森・台中」將成為孩子們探索知識的夢想基地，學童們透過彩繪圍籬，見證這裡即將有一座國際級的圖書館要誕生，盼學童們透過參與，增加對這座國際級建築的認識與期待。

聯聚建設總經理王于娟分享，這是一場從建築尚未動工，就與孩子們攜手起步的旅程，我們希望讓圖書館從一開始就擁有溫暖的生命力，透過學童的畫筆與創意，為這座城市種下對閱讀的期待與想像。