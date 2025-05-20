彰化縣強化轉乘運輸 10月迎台灣設計展

「2025台灣設計展」10月在彰化登場，多位縣議員建議參考國際博覽會，加強整合轉乘運輸；設計展在彰化市、鹿港鎮、田中鎮、田尾鄉4區展覽，交通處表示，規畫接駁有4條全日及3條假日線，另開發App提供相關資訊。

議員吳韋達表示，日本大阪萬博成功，不僅展覽內容吸睛，另完善交通銜接、互動科技與主題統整，因泡沫經濟留下三座閒置人工島，透過萬博徹底翻轉，開幕11天吸引逾百萬人潮。台灣設計展花費不少，期望彰化縣府善用機會，帶動城市轉型，促人口與產業回流。

吳韋達說，交通是展覽成功的關鍵，應預估尖峰時段人車流量，整合大眾運輸、接駁系統，並設置明確節點，方便遊客轉換交通工具。

議員陳玉姬希望縣府規畫接駁動線，納入溪湖鎮、溪州鄉等地，民眾看設計展時，也可順道到溪湖吃知名羊肉爐。

議員莊陞漢表示，設計展倒數，交通動線規畫都需與在地溝通，投標廠商不見得了解在地生態，他要求縣府盡快訂出期程。

計畫處長施敏華表示，目前展區交通動線都還在規畫中，將會結合縣內各景點一起串連，創造觀光效益。