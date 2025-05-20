台中「東豐快」東勢-石岡段 明年先通車

台中市東勢至豐原快速道路推動多年，跨越大甲溪鯉魚脊背斷橋經過10年，上月終於合攏，中市府昨舉辦祈福典禮。台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣昨現場會勘，盧強調，全線預計2029年通車。台中綠美圖、會展中心10月同步試營運，藍綠議員昨考察質疑交通成隱憂，市府表示都在規畫中。

中市府昨舉辦東豐快「鯉魚脊背橋」接合祈福典禮，明年東勢至石岡路段率先通車。盧秀燕說，市府向民眾承諾完成東豐快，這是山城重要生命線、觀光線，2029年全線完工後，可分散台3線約45%的車流，提升運輸效率。

東豐快總經費約193.7億元，幾度波折，盧秀燕說，這是她上任6年來內最具挑戰的重大建設之一，也是台中高速路網最後一塊拼圖。

立法院副院長江啟臣表示，他10年來持續爭取經費、突破困難復工，一路走到第3標工程完工、橋墩跨越大甲溪接合，不但突破進度，也象徵山城告別「斷橋」歷史，擺脫地緣孤立，也呈現眾人齊心合力的成果。

台中國際會展中心、綠美圖10月同步試營運，民進黨議員陳淑華指出，水湳經貿園區的交通未到位，要求市府提配套措施；議員張芬郁、張家銨表示，10月是兩大建設的壓力測試，但水湳園區公共設施尚未完備，兩館須加強建置人本設施，交通接駁恐成隱憂。

國民黨議員黃佳恬、林霈涵說，水湳園區周邊多處大型建設陸續完工營運，屆時湧入龐大觀光人潮，質疑市府停車位、住宿等是否到位？

經發局長張峯源說，市府跨局處規畫解決停車及交通動線問題，另市區住宿足夠。建設局長陳大田說，兩館共設計近1000個停車位，並持續增加。都發局長李正偉說，綠美圖、會展中心、水湳轉運中心等建設，均預留人本設施空間，將以人行空橋串連。